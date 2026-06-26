Porsche, la Cayenne cambia marcia: ora è un un hypersuv elettrico. Svelata da poco anche la variante coupè

Un mese prima che la Ferrari Luce si mostrasse al mondo suscitando pareri controversi, Porsche aveva già preparato la controffensiva alla supercar elettrica di Maranello: la nuova Cayenne Coupé a batteria. Un hyper-Suv elettrico a cinque posti, con 1156 cavalli di potenza di picco e autonomia fino a 670 km. Con prezzi che a seconda delle versioni vanno da 113 a 172mila euro. E il vantaggio di un design non sconcertante ma familiare, fedele agli stilemi Porsche. Riavvicinare pian piano il proprio pubblico all’elettrico senza spaventarlo è la grande sfida del costruttore tedesco in questo 2026.

Il nome Cayenne negli anni è diventato un simbolo. È grazie al successo di questo sport utility che Porsche ha introdotto dal 2003, anno del lancio, è arrivata a triplicare produzione e fatturato e quotarsi in borsa. Fino ad oggi, però, la Cayenne, nelle sue tre generazioni (la prima nel 2003, la seconda nel 2010 e la terza nel 2017), è stata proposta soltanto in versione termica: V6 o V8 turbo o al massimo ibrida. Quest’anno però Porsche ha scelto di introdurre anche sulla Cayenne la propulsione elettrica. Sia nel Suv versione tradizionale che nella più sportiva Coupé.



Una scommessa azzardata che i tedeschi, memori degli errori passati, hanno pianificato con attenzione per non spiazzare i propri clienti. In questo contesto, le Cayenne elettriche affiancheranno e non sostituiranno le versioni termiche esistenti. Il “porschista” che cerca un Suv, insomma, potrà sceglierne la motorizzazione: non sarà obbligato all’elettrico. La Cayenne Coupé elettrica è la più recente: lanciata un mese fa al Salone auto di Pechino, proprio a casa delle rivali elettriche cinesi, si distingue dalla berlina per un trapianto ardito: i designer hanno adottato un tetto ricurvo che scivola dolcemente verso la coda, ispirato nella forma a quello della 911. La prima Cayenne Coupé termica del 2019 si è rivelata negli anni un successo clamoroso: oggi ogni cento Cayenne vendute, oltre 60 sono del modello Coupé. Rispetto alla termica, la Cayenne elettrica è un’auto completamente nuova. Cinque centimetri più lunga (4,98 metri) di quella a benzina e più moderna nel design.



La Coupé poi, avendo il tetto ricurvo stile 911, è 24 mm più bassa (1,65 metri). Questo ne migliora di due punti il Cx che scende a 0,23 con benefici sul fronte dell’autonomia che aumenta di 16 km rispetto alla berlina: 670 km. La motorizzazione elettrica è disponibile in tre fasce di potenza: la Cayenne base eroga 408 cavalli, la Cayenne S sviluppa 544 cv e la Turbo 857 cavalli. In tutti e tre i casi l’elettronica permette un overboost di potenza per alcuni secondi che arriva a 456 cavalli nella base, a 666 cv nella S e a 1.156 cv nella Turbo. Numeri alla mano, la Cayenne elettrica Turbo è la Porsche stradale più potente mai costruita. Il telaio prevede sospensioni pneumatiche adattive, tecnologia Active Ride e ruote posteriori sterzanti. L’architettura elettrica è a 800 volt con batteria da 113 kWh. Unico vero limite della Coupé: la linea discendente del tetto fa perdere oltre duecento litri di capacità bagagliaio. Ma ce n’è abbastanza per cinque passeggeri.