La Smart sorprende, torna la mitica biposto. In arrivo #2, una super elettrica

Data per finita quando, nel 2024, venne consegnata l’ultima Fortwo elettrica, la Smart per eccellenza è pronta a fare il suo grande ritorno. Bisognerà pazientare ancora un po’, perché la vedremo sulle nostre strade solamente il prossimo anno. Tuttavia la Concept #2, presentata all’ultimo Salone di Pechino dello scorso aprile, ne prefigura già le sue linee. Negli ultimi anni Smart aveva cambiato radicalmente pelle. A seguito della nascita della joint-venture tra Mercedes-Benz e il Gruppo Geely, la gamma si era focalizzata esclusivamente su modelli elettrici e di dimensioni più generose rispetto la piccola citycar. Partendo dalla #1, passando per la #3 fino ad arrivare al Suv #5 di ben 4,7 metri di lunghezza.

Tutte vetture estremamente valide che però si discostavano dalla vera anima del marchio. Con la #2 Smart vuole quindi tornare a giocare sul suo terreno, quello delle grandi città fatte di strade trafficate e di parcheggi quasi impossibili da trovare. Un’auto, la Fortwo, che in Italia ha conquistato oltre 650.000 clienti in 26 anni di onorata carriera. La nuova arrivata coglierà appieno la sua eredità a partire dalle dimensioni, con una lunghezza che dovrebbe attestarsi sui 2,7 metri. Anche il design e le proporzioni riprendono chiaramente gli elementi che hanno reso celebre la Fortwo, come le ruote posizionate agli estremi della carrozzeria, gli sbalzi ridotti al minimo e un profilo immediatamente riconoscibile.

Così come avvenuto per tutte le ultime Smart, ad occuparsi dello stile è stato il centro di design Mercedes-Benz in Germania. La cosa certa è che il concept non si discosterà molto dalla vettura che entrerà in produzione. Invece gli interni, svelati recentemente a Roma, vedranno una seduta unica anziché i due sedili sdoppiati per ampliare la sensazione di spazio a bordo. Ugualmente per la plancia che adotterà una forma a S per creare quest’illusione ottica. Le novità, però, non saranno solamente estetiche. La Smart #2 si baserà sulla nuova piattaforma ECA (Electric Compact Architecture) da 400 Volt e sviluppata appositamente per i modelli elettrici compatti. Oltre a ridurre il peso, visto il telaio realizzato per una vettura alla spina, a beneficiarne sarà anche la dinamica di guida e l’agilità nel traffico urbano, basti pensare al diametro di sterzata di appena 6,95 metri.



Stando a quanto dichiarato dalla Casa, la citycar della Smart offrirà un’autonomia di circa 300 km potendo contare su una batteria da 37,5 kWh, che potrà essere caricata dal 10 all’80% in meno di 20 minuti utilizzando le colonnine a corrente continua. Non mancherà la funzione Vehicle-to-Load, che consentirà di alimentare dispositivi esterni sfruttando l’energia della batteria. Prima di vederla su strada, nel corso del 2027, la Smart #2 farà il suo debutto ufficiale in società nel prossimo Salone di Parigi, previsto dal 12 al 18 ottobre. Per quanto riguarda il capitolo prezzi dovrebbero aggirarsi di poco sopra i 20.000 euro.