Suzuki, passo invidiabile: la eVitara entra in scena. La casa giapponese punta anche sull'ibrido con la nuova Across Phev

Paladina dell’ibrido declinato in ogni possibile soluzione tecnologica, Suzuki si è affacciata da poco anche al mondo delle vetture full-electric. È arrivata eVitara, che con il modello termico ha in comune solo il nome ed è una pietra miliare verso il futuro a zero emissioni. Ma i numeri, almeno inizialmente, saranno molto ridotti (in Italia previste un migliaio di unità) e così sul mercato europeo la casa di Hamamatsu continua a puntare con decisione sull’abbinamento tra termico ed elettrico: la novità in quest’ottica si chiama Across plug-in Hybrid. Vediamo le due anime della sfida Suzuki nella corsa alla sostenibilità.

«Con eVitara - ha spiegato il presidente della filiale italiana Massimo Nalli - la trazione 4x4 è diventata elettrica, Allgrip-e. Offre prestazioni sorprendenti rendendo onore alla tradizione fuoristradistica del nostro marchio. C’è anche la versione 2WD ma riguarderà appena il 10% delle richieste». La eVitara è agile e compatta (4,27 metri di lunghezza per 1,80 di larghezza e 1,63 di altezza), con un design che unisce dettagli tecnologici, come il frontale senza griglia e i fari Matrix Led a tre punti, a un aspetto squadrato e muscoloso per esaltare la linea alta di cintura.



Il cuore pulsante è l’eAxle Dual Motor che combina un motore anteriore da 128 kW e uno posteriore da 48 kW per una potenza totale di 184 cv (135 kW) e una coppia di 307 Nm. Mossa da due assi elettrici indipendenti, la nuova eVitara AWD si fa apprezzare in particolare per quei 65 cv erogati dal motore posteriore e gli oltre 300 Nm di coppia. Le batterie al litio-ferro-fosfato da 61 kWh garantiscono un picco di autonomia di 581 km nel ciclo esclusivamente urbano (mediamente è di 395 km con un consumo di 16,6 kWh per 100 km). Il sistema di ricarica supporta 11 kW in AC e fino a 70 kW in DC. Velocità massima 150 km/h, sprint da 0 a 100 km/h in 7,4”.

All’interno spiccano il display centrale da 10,1” con connettività anche wireless e quello per la strumentazione digitale da 10,25” personalizzabile. Il listino della nuova eVitara parte da 36.900 euro per le versioni 2WD Top e 4WD Cool, arrivando ai 38.900 euro della top di gamma 4WD Dual Motor che ha tutto di serie, compreso il tettuccio panoramico.



Altra novità Suzuki è la Across PHEV, il Suv medio nato dalla collaborazione con Toyota e offerto ora anche in configurazione plug-in Hybrid di nuova generazione, caratterizzato da maggiore efficienza. La batteria ad alta capacità aumenta l’autonomia in modalità elettrica e ibrida, i semiconduttori in carburo di silicio riducono le perdite di energia, contribuendo all’efficienza complessiva del sistema basato sul motore termico da 2,5 litri a 4 cilindri. La trazione integrale AllGrip E-Four ottimizza le diverse condizioni di guida e l'elettronica monitora costantemente lo scenario per una precisa e veloce distribuzione della coppia tra asse anteriore e posteriore. Oltre a Normal, Eco e Sport, si può selezionare la modalità di guida E-Four Trail, che imposta un rapporto fisso di distribuzione della coppia tra avantreno e retrotreno integrando la forza frenante ed il controllo di trazione.