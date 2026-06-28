Una Stella ispirata alla F1: ecco Mercedes-AMG GT Coupé. Accelera da 0 a 100 km/h in due secondi

Potentissima elettrica, anche in termini di ricarica. La nuova Amg Gt Coupé4 da poco meno di 5,1 metri di lunghezza e quasi 2,5 tonnellate di peso a vuoto dispone di un sistema unico di trazione, per la prima volta trasferito su un’auto di serie, ossia con tre motori (uno davanti e due dietro) a flusso assiale che arrivano ad erogare fino a 1.169 Cv, più di una monoposto ibrida di Formula 1. Con il prototipo, sul circuito pugliese di Nardò, il bolide a tetto spiovente aveva percorso oltre 40.000 chilometri in sette giorni e 13 ore, in pratica un giro del mondo corredato da 25 record di durata.

La Mercedes elettrica sviluppata ad Affalterbach, il quartiere generale della Amg, il cui acronimo deriva dalle iniziali dei cognomi dei fondatori (Hans Werner Aufrecht e Erhard Melcher) e da quello del luogo della costituzione della società (Großaspach), ha un’architettura a 800 Volt e batterie realizzate con celle cilindri alte 105 millimetri e con un diametro di 26 millimetri raffreddate direttamente, derivate dell’esperienza nella classe regina.



In appena 10 minuti alla colonnina si recuperano 460 chilometri di percorrenza e un minuto in più basta per una ricarica dal 10 all’80%. Il costruttore sottolinea che questo modello «ridefinisce il concetto stesso di prestazione: potenza estrema, straordinaria capacità di erogazione continua, dinamica di riferimento e un’esperienza di guida intensamente Amg». Le prestazioni sono “paurose”, tanto che nella migliore delle configurazioni, la declinazione Gt 63 (l’altra è la Gt 55 da 816 Cv), l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2,1 secondi (6,4 fino a 200).

Con il pacchetto Driver, la velocità di punta è di 300 orari. Entrambe le versioni hanno la trazione integrale 4Matic+. La stradale “esagerata” vanta numeri da hypercar (un po’ anche nel prezzo, tra 155.000 e 215.000 euro) e non a caso anche per la batteria da 106 kWh di capacità netta il costruttore rivendica l’esperienza maturata con il bolide Mercedes Amg One, in Formula 1 e ad Affalterbach, oltre alle capacità ingegneristiche della divisione High Performance Powertrains di Brixworth, nel Regno Unito. L’autonomia dichiarata raggiunge i 700 chilometri per la Gt 55 e li sfiora con la Gt 63 (696). La capacità del vano bagagli è di 507 litri, cui si sommano i 62 dello spazio ricavato sotto il cofano anteriore.



Con una percorrenza ancora superiore – fino a 762 chilometri nel ciclo di omologazione Wltp – è pronta a debuttare anche la prima Classe C a zero emissioni, la più sportiva di sempre, estremamente comoda da abitare grazie anche alle sospensioni pneumatiche Airmatic e facile da guidare con il suo asse posteriore sterzante. La declinazione elettrica di questa popolare Mercedes (il listino parte da 70.269 euro) affianca quella convenzionale ed è in grado di recuperare fino a 325 chilometri di autonomia in appena 10 minuti. Il modello con il quale la casa con la Stella porta sul mercato l’inedita Classe C è a trazione integrale, la 400 4Matic, equipaggiata con due unità per complessivi 490 Cv.