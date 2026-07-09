24 Ore di Le Mans 2026, oltre 350mila spettatori, pubblico TV e social in crescita e Italia sempre più interessata

La 24 Ore di Le Mans del 2026 è stata seguita da oltre 350mila spettatori presenti sul circuito della Loira nei giorni della gara. Questa è la cifra più importante fornita dall’ACO (Automobile Club d’Ouest) nel consuntivo dell’edizione numero 94 della corsa di durata più famosa e importante del mondo, vinta quest'anno dalla Toyota, che si conferma come uno degli eventi sportivi più seguiti in assoluto.

Ma ci sono anche altre cifre interessanti come la copertura televisiva che ha raggiunto 12 milioni di spettatori, con un incremento del 9% rispetto al 2025. Solo il momento della bandiera a scacchi ha attirato 1,1 milioni di telespettatori, la seconda audience più alta dell’anno in Francia. Anche nel Regno Unito il seguito è cresciuto raggiungendo 1,7 milioni di spettatori cumulati (+26%).

Anche gli ascolti in Germania sono cresciuto del 17% rispetto allo scorso anno, raggiungendo i numeri migliori dal 2021, la ha ottenuto la miglior performance dal 2021, con un +17% di ascolti. Ma a spiccare più di tutti è l’Italia dove la copertura alla celebre corsa francese è stata superiore di ben il 51% rispetto alla media stagionale raccolta dalle altre gare nel calendario del WEC.

Segno che, grazie soprattutto al ritorno della Ferrari nella massima categoria dell’Endurance dal 2023, il pubblico italiano sta iniziando ad apprezzare anche questo tipo di competizioni. Lo dimostra anche la 6 Ore di Imola che, con oltre 92mila presenze, è diventato il secondo pubblico del campionato. Le tre vittorie consecutive del Cavallino nelle altrettante scorse edizioni hanno fatto il resto.

Anche l’impatto sui social network è stato di rilievo. Le community della 24 Ore di Le Mans contano oggi 8,5 milioni di fan, con 235.407 nuovi follower acquisiti tra il 4 e il 17 giugno. Le interazioni complessive hanno raggiunto quota 11 milioni, mentre i contenuti video hanno generato 176,7 milioni di visualizzazioni. Il post migliore dell’edizione ha superato 3,3 milioni di impressioni.

Durante lo svolgimento della corsa inoltre il sito ufficiale ha registrato 2,3 milioni di visitatori, per un totale di 4,7 milioni di pagine viste. Gli utenti unici sono stati 1,3 milioni, mentre le piattaforme FIA WEC e 24h Experience hanno raggiunto rispettivamente 188.846 e 50.675 utenti registrati. La stampa, presente con 1.774 giornalisti accreditati provenienti da tutto il mondo, ha prodotto 2.580 articoli.