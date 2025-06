24 Ore di Le Mans: Andlauer e Porsche dettano il ritmo nella prima ora

PER MARCA

LE MANS – Gentlemen start your engines. Con Roger Federer a sventolare il tricolore francese, la 93ª edizione della 24 Ore di Le Mans ha ufficialmente preso il via. A beffare subito le due Cadillac, scattate dalla prima fila, è stato Julien Andlauer. L’alfiere del Penske Porsche, fin dalle prime curve, ha sorpassato Will Stevens ed Earl Bamber prendendo le redini della gara. Decisamente più veloce rispetto agli avversari, il francese ha subito cercato di prendere il largo rendendosi protagonista di doppiaggi al limite.

Andlauer, assecondato da una Porsche 963 LMDh estremamente competitiva, ha costruito un margine di oltre sette secondi sulla Cadillac di Setevens prima del pit-stop. Proprio in questo frangente, il team Penske non è risultato sufficientemente veloce rispedendo la 963 LMDh con appena tre secondi di vantaggio sulla V-Series.R LMDh del team Jota. Andlauer è stato, così, costretto a ricostruire il vantaggio chiudendo la prima ora con sette secondi su Stevens.

Subito dietro, al terzo posto, troviamo Nicklas Nielsen. Il danese della Ferrari, leggermente indisposto nella giornata di ieri, ha subito impresso un ritmo interessante. Tanto che proprio allo scoccare della prima ora ha infilato la Cadillac di Earl Bamber. Completa la top-5 la Porsche di Kevin Estre seguito, a stretto giro, da Jack Aitken e René Rast, quest’ultimo il migliore tra i piloti BMW.

Buona anche la rimonta da parte di James Calado. Scattato undicesimo, l’inglese della Ferrari si è portato in ottava posizione davanti la Toyota di Sebastien Buemi. Il team nipponico è sembrato guardingo nelle prime fasi, molto probabile proverà ad attaccare con il calare delle tenebre. Kevin Magnussen, al debutto nella 24 Ore di Le Mans, ha completato la top-10 precedendo Felipe Nasr autore di una sosta lenta.

Proprio allo scadere della prima ora, Paul di Resta ha perso il controllo della sua Peugeot all’uscita delle Curve Porsche andando a sbattere contro le barriere. Nell’impatto la 9X8 ha perso il cofano motore oltre ad aver danneggiato l’alettone posteriore e parte del fondo piatto. Come prevedibile, le Aston Martin sono il fanalino di coda tra le Hypercar.

Dopo uno splendido avvio da parte di Thomas Beche, a prendere il comando di classe LMP2 è stato Tom Dillmann. L’alfiere dell’Inter Europol Competition precede Job van Uitert, al volante della Oreca griffata Idec Sport, e Patrick Pilet il primo di classe ProAm. Completano la top-5 la Proton Competition con al volante Bent Viscaal e l’alfiere dell’Algarve Pro Racing Theo Pourchaire.

Da segnalare il primo contatto della 24 Ore di Le Mans avvenuto dopo 50 minuti di gara. Protagonisti David Heinemeier Hansson, sulla LMP2 dello United Autosports, e la Ferrari 296 GT3 del Tempesta Racing guidata da Chris Froggatt. Fortunatamente entrambe le vetture sono riuscire e riprendere la corsa.

In LMGT3 a dettare il ritmo è Jack Hawksworth. Il portacolori della Lexus precede un velocissimo Kelvin van der Linde. Il sudafricano ha mostrato subito il giusto affiatamento con la BMW M4 GT3 allungando sulla Aston Martin del Racing Spirit of Leman. A completa la top-5 la Ford Mustang GT3 di Benjamin Barker e l’Aston Martin Vantage di Ian James. Proprio la vettura inglese, scattata dalla pole nella mani di Mattia Drudi, ha dettato l’andatura nel primo stint.

FIA WEC – 24 Ore di Le Mans: Risultati 1ª Ora