24 Ore di Le Mans, sul poster dell’edizione del 2027 protagonista è il pilota come una rock star

La 24 Ore di Le Mans ha il suo nuovo poster per l’edizione numero 95 che si correrà il 12 e 13 giugno del 2027 ed è qualcosa di totalmente diverso dal passato. Protagonista stavolta infatti non è la macchina, ma il pilota, rappresentato con uno scatto che lo mette sotto la luce di un riflettore che sembra evocare la gloria che una gara come questa può dare, ma anche la sua solitudine quando è al volante durante la lunga notte de La Sarthe, spezzata dal rombo dei motori e dai fari che lottano contro il buio.

L’intenzione dell’Automobile Club de l’Ouest, che organizza da sempre la corsa più famosa del mondo, era quella di rappresentare il pilota come una rock star sulla copertina del proprio disco, quasi come si trattasse di una registrazione dal vivo che vede l’artista non all’interno di un studio fotografico, ma su un palco, pienamente concentrato sulla performance che si appresta a dare al proprio pubblico una volta che il sipario si apre.

È la prima volta dal 1975 che il pilota è il protagonista del poster della 24 Ore di Le Mans e la figura è quella di un pilota generico, protetto dal casco, che si sta allacciando, e dalla tuta, Un pilota non identificabile, una sorta di driver ignoto che non appartiene ad alcuna squadra e ad alcun costruttore e rappresenta tutti i piloti che dal 1923 ad oggi sono arrivati sul famoso tracciato della Loira per raggiungere la vittoria o per correre, almeno una volta nella vita, la 24 Ore più affascinante.

Autrice del manifesto è, per il terzo anno consecutivo, la BOLD House che stavolta si è servita di uno scatto del fotografo Mister Fifou per l’immagine che è ispirata alle copertine dei Daft Punk e di Michael Jackson. Ed è la prima volta che il poster della 24 Ore di Le Mans si basa su una vera foto e non un un disegno, un dipinto o un’elaborazione grafica. Stavolta ci sono solo il pilota, la luce, la scritta Le Mans rossa su nero e il nuovo branding della 24 Ore di Le Mans che debutta quest’anno.

In contrasto alla figura singola del poster, la 24 Ore di Le Mans del 2027 sarà una delle più partecipate e combattute. Oltre infatti alle protagoniste degli ultimi anni come Ferrari e Toyota, ci saranno le Cadillac, che hanno conquistato la pole position nelle ultime edizioni, accanto ad Aston Martin, BMW, la sorprendente Genesis e Peugeot insieme ad illustri new entry come la McLaren, che tenta di conquistare la corsa vinta dal suo fondatore Bruce McLaren nel 1966 su una Ford, costruttore che sarà presente anch’esso nella massima categoria dopo un’assenza di 58 anni.