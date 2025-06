24 Ore di Le Mans: Kubica vola con la Ferrari nella notte delle libere 4, Lexus in vetta alla LMGT3

LE MANS – Nella notte magica della Sarthe, il brusio dell’Hyperpole si è rapidamente dissolto tra i riflessi dei fari e il rombo delle Hypercar. Non c’è stata tregua per team e piloti, immediatamente tornati in pista per la quarta e ultima sessione di prove libere della 24 Ore di Le Mans. Un’ora soltanto, l’ultima per mettere a punto assetti e strategie prima della gara. Inoltre i piloti hanno vissuto le sensazioni e dati in condizioni simili a quelle che si troveranno ad affrontare durante le lunghe ore notturne di gara.

Proprio al calar delle temperature, è tornata a splendere Robert Kubica. Il polacco, ex Formula 1, ha dato una zampata decisa al comando della classifica al volante della Ferrari 499P del team AF Corse. Il suo 3’26”523 è stato il miglior crono della sessione, una prestazione che va oltre il dato cronometrico: Kubica ha mostrato ritmo, sicurezza e continuità, tutti elementi fondamentali in un contesto come Le Mans, dove la costanza spesso vale più della pura velocità.

Il calo delle temperature ha giocato a favore della Ferrari, che nella notte si è rivelata particolarmente competitiva. A confermare le buone sensazioni è stato anche Miguel Molina, che ha issato la 499P ufficiale al secondo posto, anche se a oltre nove decimi dal compagno di marca. Terza piazza per Felipe Drugovich con la Cadillac V-Series.R, che si conferma costantemente tra i protagonisti di questo lungo weekend francese.

Il team Jota, ancora carico di entusiasmo dopo la pole position conquistata con Alex Lynn, ha proseguito il lavoro senza pause. In questa occasione è toccato a Jenson Button portare in alto i colori della squadra britannica con un incoraggiante quarto tempo. Un segnale importante, considerando che l’obiettivo dichiarato è restare nel gruppo dei migliori sin dalle prime fasi della corsa.

Laurens Vanthoor ha chiuso sesto, primo tra le Porsche, davanti a Norman Nato (Cadillac) e ad Antonio Giovinazzi, già concentrato sulle prove in vista della gara più che sul tempo sul giro. Julien Andlauer, con la Porsche Penske, ha completato il lotto degli inseguitori. Toyota e Alpine, pur senza brillare, si sono mantenute all’interno della top-10. Più in difficoltà, invece, Aston Martin e Peugeot, ancora alla ricerca del giusto bilanciamento. Da segnalare anche qualche grattacapo per BMW: la M Hybrid V8 numero 15 è rimasta a lungo ferma ai box per un presunto problema al sistema di raffreddamento, un’anomalia che in una gara di durata rischia di avere un peso importante.

In LMP2, la notte ha sorriso al team VDS Panis Racing. Esteban Masson ha firmato il miglior tempo in 3’38”302 mettendosi alle spalle la Oreca del TDS Racing guidata da Clement Novalak, poleman della categoria. Alle loro spalle un altro nome di spicco, Matthieu Vaxiviere, che ha portato la vettura AF Corse al terzo posto. Buona prestazione anche per René Binder (Proton Competition) e per Luca Ghiotto, che con il team Inter Europol Competition ha chiuso la sessione in quinta posizione.

La LMGT3 ha invece visto un autentico dominio di José Maria Lopez. L’argentino, ex pilota ufficiale Toyota in Hypercar e ora al volante della Lexus RC F GT3 del Akkodis ASP Team, ha sbaragliato la concorrenza con un tempo di 3’55”057, rifilando oltre un secondo a Eduardo Barrichello, secondo con la Aston Martin del Racing Spirit of Leman. Sul terzo gradino virtuale del podio notturno troviamo Davide Rigon, che ha portato la Ferrari 296 GT3 in top-3 pur con un distacco di un secondo e quattro dalla vetta.

Non sono mancati i colpi di scena: tra questi, il problema al cambio occorso alla Mercedes AMG GT3 dell’Iron Lynx. Brenton Grove è stato costretto a parcheggiare dopo solo dieci minuti la vettura a bordo pista, compromettendo così anche la sessione del padre Stephen Grove. Nessuno dei due è riuscito a completare il minimo regolamentare di cinque giri richiesto nelle prove notturne, una condizione che potrebbe complicare la loro partecipazione alla gara.

FIA WEC – 24 Ore di Le Mans: Prove Libere 4