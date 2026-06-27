24 Ore di Spa: Ferrari detta il passo dopo tre ore inframezzate da neutralizzazioni

SPA - Un avvio movimentato e ricco di colpi di scena ha caratterizzato le prime tre ore della 24 Ore di Spa-Francorchamps. Tra incidenti, contatti e continue neutralizzazioni, a dettare il ritmo nella maratona delle Ardenne è la Ferrari 296 GT3 AF Corse del terzetto composto da Alessio Rovera, Tommaso Mosca e Nicklas Nielsen. Ma, al netto della velocità mostrata in pista, sulla rossa di Maranello pesa una penalità di 15 secondi per eccesso di velocità in regime di Full Course Yellow, da scontare durante la prossima sosta ai box.

Le prime fasi della corsa sono state pesantemente condizionate dalle neutralizzazioni. La prima safety-car è entrata in scena già al termine del primo giro. A creare scompiglio è stato Ariel Levi che, dopo aver perso il controllo della sua Audi alla piega sinistra del Pouhon, ha colpito l'Aston Martin dell'incolpevole Jamie Day. Nel groviglio sono state coinvolte anche la BMW M4 GT3 di Christian Hahn e l'Aston Martin di Maxime Robin. Con l'asfalto disseminato di detriti, è stato inevitabile l'ingresso della vettura di sicurezza.

Neppure il tempo di ripartire che la BMW del team Oman by Century ha perso il cofano motore in pieno rettilineo del Kemmel. È stata immediatamente chiamata una Full Course Yellow sia per questo episodio sia per il successivo incidente che ha visto protagonista Ben Geen, poi penalizzato con un drive-through, autore di un tamponamento ai danni dell'Audi di Steven Palette alla staccata de La Source.

Anche la seconda e la terza ora sono state scandite da continue Full Course Yellow e safety-car. L'Audi R8 LMS GT3 del Tresor Attempto Racing, guidata da Alex Aka, ha perso la ruota posteriore sinistra dopo il Pouhon e lo pneumatico ha colpito la Mercedes del Winward Racing, rendendo necessario un nuovo periodo di neutralizzazione.

Poco dopo una nuova Full Course Yellow è stata provocata dall'uscita di pista della Ferrari AF Corse affidata ad Arthur Leclerc, finita contro le barriere allo Speaker's Corner dopo un contatto con l'Audi del Tresor Attempto Racing, e dal contemporaneo arresto in pista della Porsche numero 54 del Dinamic GT.

Dopo un primo stint di Nielsen, sulla Ferrari 296 GT3 è salito Mosca, che ha proseguito il lavoro del compagno mantenendo la vettura nelle posizioni di vertice. Successivamente è stato il turno di Rovera che, appena salito al volante, è riuscito a costruire un vantaggio superiore ai 15 secondi sui diretti inseguitori. Tuttavia il margine accumulato dovrà essere in parte sacrificato durante il prossimo pit-stop. La Ferrari numero 51 dovrà infatti scontare una penalità di 15 secondi per aver superato il limite di velocità imposto durante una Full Course Yellow.

Alle spalle della vettura di AF Corse continua a resistere la McLaren 720S GT3 del Garage 59 con Louis Prette, che oltre alla seconda posizione assoluta guida anche la classifica della Gold Cup. Alle sue spalle si trova la Ferrari del Selected Car Racing condotta da Malte Ebdrup, anch'essa impegnata nella Gold Cup, ma chiamata a scontare un drive-through dopo un contatto con la McLaren del CSA Racing.

La lotta per il podio assoluto vede protagoniste anche le Mercedes AMG GT3, con Jules Gounon sulla vettura del Team Verstappen Racing e Lucas Auer sulla gemella del Winward Racing. A ridosso delle posizioni di vertice si trovano inoltre la Ford Mustang GT3 di Fabio Scherer e la BMW M4 GT3 del Rowe Racing affidata a Raffaele Marciello, pronta ad approfittare di qualsiasi occasione per risalire ulteriormente la classifica.

Bella rimonta anche per l'Aston Martin Vantage GT3 del Walkenhorst Motorsport con Henrique Chaves. Dopo un incidente nelle prime fasi della corsa, la squadra è riuscita a rientrare nel gruppo di testa grazie a una strategia anticipata ai box. Tuttavia la vettura resta sotto investigazione per non aver scontato un drive-through relativo a un eccesso di velocità durante una Full Course Yellow. La Porsche 911 GT3 R dello Schumacher CLRT, affidata a Frédéric Makowiecki, occupa la decima posizione assoluta ed è la migliore delle vetture della Casa di Stoccarda davanti alla Porsche del Boutsen VDS.

Nelle altre classi Eddie Cheever conduce la Bronze Cup con la Porsche dello Ziggo Sport Tempesta davanti alla Ferrari del Kessel Racing, che però ha ricevuto un drive-through dopo un contatto che ha spedito fuori pista l'Aston Martin del Comtoyou Racing alla curva del Pouhon. In Silver Cup domina invece la Ferrari del Rinaldi Racing con Alessandro Balzan, mentre Joel Sturm guida la categoria Pro-Am al volante della Porsche numero 8 del Car Collection Motorsport.

Le prime tre ore sono state particolarmente difficili per alcune delle vetture favorite. La BMW numero 32 del Team WRT, inizialmente la migliore tra le M4 GT3, ha dovuto effettuare ripetuti passaggi ai box per riparare i danni riportati all'anteriore sinistro dopo un contatto nelle fasi iniziali e accusa già un giro di ritardo.

La gara resta comunque apertissima. Tra penalità ancora da scontare, strategie ai box e un ritmo elevatissimo, le prossime ore saranno decisive per capire se la Ferrari AF Corse riuscirà a trasformare la superiorità mostrata in pista in un vantaggio concreto nella lunga notte di Spa.