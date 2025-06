24 Ore di Spa: il mattino si apre con il duello tra Lamborghini e BMW

SPA-FRANCORCHAMPS – Le luci del giorno hanno preso il posto della notte sulle Ardenne, ma a comandare le operazioni della 24 Ore di Spa-Francorchamps è sempre una Lamborghini. Se al buio era stata la Hurácan GT3 del Vincenzo Sospiri Racing ad avere la meglio, dalle prime luci della mattina è la vettura del Grasser Racing Team a dettare l’andatura con Luca Engstler.

L’oscurità, come prevedibile, ha mietuto le sue vittime. La prima a farne le spese è stata la Aston Martin Vantage GT3 dei vincitori della passata edizione. In lizza per la vittoria, Mattia Drudi è stato costretto a rientrare mestamente ai box per noie meccaniche sulla sua vettura. Nel corso della notte si è poi assistito all’incidente che ha tolto di mezzo un altro grande protagonista. Fabian Schiller, al volante della Mercedes AMG GT3 del GetSpeed, è arrivato al contatto con l’Audi R8 di Alberto Di Folco.

Se la Mercedes è stata costretta al ritiro, la Full Course Yellow ha visto emergere la BMW del Rowe Racing, con Philipp Eng, e la Lamborghini di Mirko Bortolotti. I due hanno dato vita a un duello sul filo dei centesimi che si è protratto fino al cambio piloti, arrivato in occasione di un'altra neutralizzazione per spostare la Corvette del JMR. Così, allo scoccare della quindicesima ora, è Engstler a dettare il passo seguito a meno di un secondo dalla BMW M4 GT3 di Max Hesse.

Subito dietro troviamo le due Ferrari 296 GT3 della AF Corse Francorchamps-Motors. Dopo aver perso due giri nelle prime fasi, per un problema all’impianto frenante, Alessandro Pier Guidi, Alessio Rovera e Vincent Abril hanno dato vita a una rimonta furiosa culminata con il terzo posto. Appena fuori dal podio virtuale c’è un consistente Antonio Fuoco seguito a ruota dalla Porsche 911 GT3 del Rutronik, con Patric Niederhauser al volante, e da Charles Weerts sulla BMW del WRT.

Lotta aperta anche per la vittoria in Gold Cup con la Aston Martin Vantage GT3 del Verstappen.com che deve vedersela con la McLaren del Garage 59. Aston in evidenza anche in Silver Cup grazie al team Walkenhorst Motorsport. Nella classe Bronze duello in casa Ferrari tra le 296 GT3 del Kessel e del Tempesta Racing, mentre in ProAm la più rapida è la Vantage GT3 del team Beechedean.