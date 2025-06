24 Ore di Spa: Mercedes beffa McLaren e sale al comando, paura per Heinrich e Jousse

SPA-FRANCORCHAMPS – Con il sole che sta lentamente scendendo verso l’orizzonte, a salire al comando della 24 Ore di Spa-Francorchamps è stata la Mercedes AMG GT3 di Fabian Schiller. Il tedesco, sfruttando l’ottimo lavoro dei meccanici del GetSpeed, ha completato il lavoro svolto da Jules Gounon prima e Luca Stolz dopo. Di contro la McLaren del Garage 59, che aveva dominato le prime quattro ore di gara, è scivolata al quarto posto.

Appena prima dello scadere della quinta ora, a neutralizzare nuovamente la corsa è stato un violento incidente che ha visti protagonisti Tim Sandtler e Frederic Jousse. Il primo ha spedito a muro l’Aston Martin che è andata violentemente a impattare contro le barriere del Raidillon. La direzione gara ha quindi chiesto l’ingresso della safety-car per consentire ai commissari di rimuovere la vettura incidentata.

A salire al secondo posto è la Lamborghini Hurácan GT3 del Vincenzo Sospiri Racing con Franck Perera che è incalzato, a poco più di mezzo secondo, dalla Ferrari di Arthur Leclerc. Ai piedi del podio, la McLaren di Joseph Loake deve fare i conti con Lucas Auer, al volante della Mercedes AMG GT3. Sesta piazza occupata dal vincitore della passata edizione Marco Sørensen. A seguire la Aston Martin Vantage GT3 del Comtoyou c’è un indemoniato Mirko Bortolotti, al volante della Hurácan GT3 del Grasser Racing.

Decima assoluta, a dominare in Gold Cup è la Aston Martin Vantage del Verstappen.com. A dettare il ritmo in Silver Cup è l’Audi del Sainteloc, con Lorens Lecertua sedicesimo in classifica generale, seguito dalla Ferrari di Dennis Marschall attuale leader di Bronze Cup. Dopo il problema riscontrato all’impianto frenante, la Ferrari 296 GT3 numero 51 è tornata in pista con una rimonta furiosa.

Proprio allo scoccare della prima ora di gara si assistito a un tremendo incidente che ha visto coinvolti Joshua Mason e Laurin Heinrich. Il primo, al volante della McLaren 720S GT3, stava procedendo lentamente in traiettoria nella curva di Blanchimont ed è stato centrato in pieno dalla Porsche di Heinrich. L’impatto è stato violento, ma fortunatamente entrambi sono usciti senza un graffio dalle loro vetture.

Subito fuori dai giochi la Lamborghini del Vincenzo Sospiri Racing. Alla fine del terzo giro Michele Berretta è stato speronato alla Bus Stop da Louis Machiels. Andato in testacoda, il pilota della Hurácan è stato centrato in pieno dalla Porsche di Antares Au causando la prima Full Course Yellow della corsa.