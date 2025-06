24 Ore di Spa: sfida a quattro per l'assalto finale

SPA-FRANCORCHAMPS – A tre ore dalla bandiera a scacchi, l’esito della 24 Ore di Spa è ancora tutto da scrivere. Il finale si gioca sulla strategia con la Porsche del Rutronik Racing che, anche in virtù di una strategia fuori sequenza, mantiene il comando nei confronti della Lamborghini Hurácan GT3 del Grasser Racing Team. A fare da ago della bilancia saranno le possibili neutralizzazioni, una variabile che a Spa è sempre dietro l’angolo.

Infatti una Full Course Yellow, richiamata nel corso della diciannovesima ora per spostare la Ferrari 296 GT3 del Tempesta Racing ferma in pista, ha favorito Mirko Bortolotti. L’alfiere della Lamborghini ha subito effettuato la sosta guadagnando secondi preziosi. Ugualmente anche Raffaele Marciello ha approfittato della neutralizzazione per rosicchiare terreno con la sua BMW M4 GT3.

La situazione si è riequilibrata a favore della Porsche del Rutronik poco dopo quando la BMW M4 GT3 del Ceccato Racing si è fermata a Pouhon. Picariello è quindi rientrato ai box risparmiando secondi per poi rientrare in pista nuovamente al comando della gara.

Attualmente, al netto delle diverse strategie, regna un assoluto equilibrio, con ben quattro vetture che possono ambire alla vittoria. Infatti a inserirsi nella lotta c’è anche la Ferrari 296 GT3 di Alessandro Pier Guidi. L’alfiere della rossa si è reso protagonista di un rude duello con Dan Harper, sulla BMW del Rowe, conquistando la quarta piazza.

Sesto posto per l’altra Ferrari griffata AF Corse con Arthur Leclerc che precede la McLaren del poleman Benjamin Goethe. Leggermente più staccata l’unica Mercedes superstite in grado di puntare alla lotta di vertice, vale a dire la AMG GT3 del Winward con Maro Engel. Nono posto per la BMW M4 GT3 di Charles Weerts.

In Gold Cup prosegue il duello tra la McLaren del Garage 59 e la Aston Martin Vantage del Verstappen.com. Saldamente al comando della Silver Cup la Aston Martin del Walkenhos, mente in Bronze a dettare il passo è la Ferrari del Kessel. Infine in ProAm sembra spianata la strada verso il successo per la Porsche del team AV Racing by Car Collection.