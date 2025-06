24 Ore di Le Mans: a Cadillac le Prove Libere 1 ma Ferrari è in scia, Lexus al vertice in LMGT3

LE MANS – La prima sessione di prove libere ha ufficialmente dato il via la 93ª edizione della 24 Ore di Le Mans. Sessantadue vetture, tra Hypercar, LMP2 e LMGT3, hanno animato il tracciato per tre ore di attività intense in vista della qualifica. A svettare in cima alla classifica dei tempi è stata la Cadillac V-Series.R del Team JOTA, guidata dal beniamino di casa Sébastien Bourdais.

Il francese, ex pilota di Formula 1 e veterano dell’endurance, ha fatto segnare il miglior giro in 3'25"148 a circa mezz’ora dal termine, riportando in alto il nome del marchio americano dopo che il suo compagno Earl Bamber era finito in testacoda alla Ford Chicane nella fase iniziale. Nonostante una sosta ai box prolungata per riparare un problema alla carrozzeria posteriore, la Cadillac è tornata in pista con il francese che è riuscito a fare la differenza proprio quando la sessione stava per entrare nel vivo.

Alle spalle di Bourdais si è piazzato Antonio Fuoco con la Ferrari 499P. Il vincitore della scorsa edizione della 24 Ore di Le Mans aveva inizialmente stabilito il riferimento con un tempo di 3'25"302, ottenuto al primo giro lanciato subito dopo essere uscito dai box. Il crono ha resistito per buona parte della sessione fino all’affondo di Bourdais, che ha negato al Cavallino il miglior tempo per appena 154 millesimi. Terza piazza per Kevin Estre, che ha portato la Porsche 963 LMDh del Team Penske nelle prime posizioni grazie a un buon giro nella seconda ora, poco dopo la prima interruzione con bandiera rossa causata dall’uscita all’ultima curva della Mercedes AMG GT3 di Stephen Grove.

Quarta posizione per la Toyota GR010 Hybrid guidata da Brendon Hartley, che ha chiuso a mezzo secondo di distacco dalla vetta. Nelle retrovie, ma comunque in top-10, anche le altre due Porsche ufficiali insieme alla seconda Cadillac JOTA. Buone indicazioni sono arrivate anche dalla BMW M Hybrid V8 del Team WRT, che con Dries Vanthoor ha chiuso ottavo davanti alla Alpine A424 LMDh di Paul-Loup Chatin e alla Porsche Proton di Neel Jani. In generale, sei costruttori diversi sono racchiusi nelle prime dieci posizioni, un segnale promettente in vista della qualifica che decreterà l’accesso alla Hyperpole.

Nella categoria LMP2, a prendersi la scena è stato Patrick Pilet, al volante della Oreca 07 Gibson del team RLR MSport, che ha chiuso al comando con un tempo di 3'36"888 già nei primi minuti della sessione. Il francese, al volante di una vettura iscritta nella classe ProAm, ha preceduto la Oreca dell’Inter Europol Competition, mentre terza è risultata la Algarve Pro Racing, nonché seconda tra le ProAm. A seguire si sono piazzate la Oreca del VDS Panis Racing e vettura del TDS Racing, entrambe staccate di oltre mezzo secondo dalla vetta ma comunque capaci di inserirsi nella parte alta della classifica.

La categoria LMGT3 ha invece visto riprendere la sfida Lexus-Ferrari che aveva già caratterizzato l’avvio di stagione. Jack Hawksworth ha infatti piazzato la RC F GT3 del team Akkodis ASP al primo posto con un crono di 3'57"248 che ha resistito fino alla fine. Dietro di lui, a meno di cinque centesimi, si è portata la Ferrari 296 GT3 di Davide Rigon, seguita a ruota dall’Aston Martin del Racing Spirit of Léman, in grande spolvero nelle fasi conclusive. Anche le Ferrari di Tempesta Racing e l’altra 296 GT3 di AF Corse sono riuscite a entrare in top-5, precedendo la Porsche del Manthey, team vincitore della scorsa edizione, e l’Aston Martin del team Heart of Racing.

La sessione non è stata però priva di incidenti e interruzioni. Oltre al già citato incidente di Grove, che ha perso il controllo della sua Mercedes alla chicane Dunlop causando la prima bandiera rossa, si sono registrati anche un’uscita di pista per Custodio Toledo con la Ferrari 296 GT3 e il testacoda di Colin Braun alla curva di Arnage. Una seconda bandiera rossa è stata esposta successivamente per la rimozione di detriti nella zona del rettilineo Mulsanne.

