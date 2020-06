24 Ore le Mans: da Leclerc a Alonso, si corre gara virtuale. Nel fine settimana la sfida della grande classica endurance

ROMA - Charles Leclerc, Max Verstappen, Fernando Alonso, Simon Pagenaud, Juan Pablo Montoya, Rubens Barrichelo, Jenson Button, Lando Norris, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi. Sono solo alcuni dei piloti che nel fine settimana si sfideranno virtualmente nella 24 Ore di Le Mans. Tradizionalmente prevista per metà giugno, ma rinviata al 19-20 settembre a causa della pandemia di coronavirus, la grande classica dell’endurance, come altri sport motoristici, si è affidata agli eSport per mantenere le sue date originali. Cinquanta auto, trenta prototipi e venti GT, inizieranno il gioco del simulatore di corse automobilistiche rFactor 2 sabato alle 15 e taglieranno il traguardo virtuale 24 ore dopo. Il gioco consente il passaggio dal giorno alla notte, le variazioni meteorologiche, i pit stop per cambiare conducente, gomme, fare rifornimento o addirittura riparare un’ auto dopo un incidente. Le squadre sono composte da piloti professionisti e specialisti di corse eSport (o «sim racer») si alterneranno da casa.