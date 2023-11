24 Ore di Le Mans, presentato dall’ACO il poster per l’edizione 2024, la numero 92

Sarà l’edizione numero 92 e, con ogni probabilità, la più combattuta della storia. Intanto il manifesto della 24 Ore di Le Mans del 2024 è stata presentata ieri dall’Automobile Club de l’Ouest, organizzatrice da sempre della “corsa delle corse” che quest’anno ha festeggiato i suoi primi 100 anni ed è pronta ad accogliere per la prossima edizione un numero di concorrenti talmente elevato che sarà difficile accoglierli tutti sulla linea di partenza di fronte alle tribune del rettilineo di partenza e di arrivo.

Sembra suggerire questo il poster realizzato che, oltre al pubblico assiepato, mostra in lontananza le Hypercar che nel 2023 si sono date battaglia sui 13.626 metri del tracciato che integra il circuito Bugatti con lunghi tratti di strade che si snodano intorno alla città di Le Mans. La prima è ovviamente la Ferrari 499P numero 51 che quest’anno si è portata a casa la monumentale coppa in palio e la decima vittoria del Cavallino. Alla sua sinistra c’è la Toyota GR010, che ha lasciato agli avversari solo la gara di Le Mans vincendo tutte le altre della stagione WEC. Poco dietro ci sono la Cadillac V-Series.R, la Peugeot 9X8 e infine la Porsche 963.

In alto a sinistra il logo della corsa integrato con l’anno, in primo piano, a destra in basso, la scritta “They will be there!” ovvero: loro ci saranno. E non saranno le sole. Il prossimo anno sono attesi altri arrivi illustri: l’Alpine A424, la BMW V8 LMDh, la Isotta Fraschini Tipo 6 LMH e la Lamborghini SC63. Si vocifera l’arrivo di una terza Ferrari e anche di una terza Peugeot con il team Pescarolo. Non ci saranno le LMP2 e le LMGTE, quest’ultime sostituite dalle LMGT3. Oltre a Aston Martin, Corvette, Ferrari e Porsche, potrebbero esserci anche BMW, Ford, Lamborghini, Lexus, McLaren e Mercedes. A questo, si sommeranno gli inviti a vetture che corrono in altri campionati di durata e la vettura fuori regolamento del Garage 56.

Quest’anno è la stata una Chevrolet Camaro ZL1 che corre nel campionato NASCAR, guidata da assi come Jimmie Johnson (7 campionato NASCAR vinti), Jenson Button (campione mondiale di Formula 1 nel 2009) e Mike “Rocky” Rockenfeller (due 24 Ore di Le Mans, un campionato mondiale Le Mans Series, una 24 Ore di Daytona e un campionato DTM). Nel 2024 potrebbe essere la volta di un’auto ad idrogeno dopo la passerella quest’anno di Akio Toyoda con una GR Corolla dotata di un motore a scoppio che brucia idrogeno e la recente presentazione del prototipo Mission H24 con fuel cell di terza generazione.

L’edizione del centenario è stata anche quella che ha battuto tutti i record per il seguito: 325mila spettatori e 113 milioni di spettatori in TV in 196 paesi. I biglietti per l’edizione 2024 saranno in vendita dallo scorso 15 novembre. Lo scorso anno, la biglietteria fu aperta il 21 ottobre e due mesi dopo i tagliandi di ingresso erano già tutti esauriti. Il calendario parte il 12 giugno, quando ci saranno le prime prove libere, le qualifiche il giorno dopo, venerdì 14 le bocce rimangono ferme e alle ore 16 di sabato 15 giugno il via della gara.