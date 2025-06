24 Ore di Le Mans, tutto pronto per l'edizione 2025. Ecco tutto l'intenso programma fino alla partenza di sabato 14 giugno

La 24 Ore di Le Mans è la gara più attesa dagli appassionati delle corse di durata e l'evento inizia già con le verifiche delle vetture il 6 e 7 giugno in Place de la République, nel centro della città, dove sarà possibile vedere da vicino piloti e vetture. Nel percorso d'avvicinamento alla gara, inoltre, è di grande fascino la sfilata di 19 delle 62 auto impegnate nella competizione che scatterà sabato 7 giugno alle 15:00 da Place du Jet d'Eau, di fronte alla famosa Cattedrale di Saint-Julien di Le Mans. Domenica 8 giugno, sarà la volta del test day, fondamentale per mettere a punto le vetture, e nel quale i rookies dovranno completare dieci giri, cinque dei quali cronometrati, per poter partecipare alla gara.

Quindi martedì 10 giugno, gli appassionati potranno camminare nei box dalla 14:00 ed è in programma una sessione di autografi in pista. Le operazioni sul circuito inizieranno ad intensificarsi nella giornata di mercoledì 11 giugno, con le cinque ore di prove libere intervallate da due sessioni di qualifica da 30 minuti per le classi LMGT3, LMP2 ed Hypercar; mentre giovedì 12 giugno sono in programma la terza sessione di prove libere e l'Hyperpole, che vedrà impegnate le 12 vetture delle classi LMGT3 e LMP2 più veloci nelle qualifiche del giorno precedente, e le 15 Hypercar che si sono distinte a livello cronometrico l'11 giugno. Tra queste uscirà la vettura che partirà davanti a tutti alle 16:00 di sabato 14 giugno.

Il giorno prima però, venerdì 13 giugno, dalle ore 16:00 ci sarà la parata dei piloti nel centro di Le Mans, con tutti i concorrenti a bordo di auto d'epoca e modelli più recenti. Non mancheranno, nel corso della settimana, gare di contorno come quelle della Porsche Sprint Challenge, del Ford Mustang Challenge e la Road to Le Mans. Infine, nelle Fan Zone, ci sarà l'ACO H2 Hydrogen Village, e nel museo del circuito una mostra speciale «McLaren, a Name for Eternity» in onore del brand che vinse al suo debutto a Le Mans, 30 anni fa, con la F1 GTR.