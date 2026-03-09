24 Ore del Nürburgring: Max Verstappen al via della maratona tedesca con la Mercedes AMG GT3

NÜRBURGRING – Max Verstappen è pronto ad affrontare una nuova sfida nel mondo dell’Endurance. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 prenderà parte alla prossima edizione della 24 Ore del Nürburgring, una delle gare più dure e prestigiose del panorama internazionale, che si disputa sul leggendario tracciato della Nordschleife. L’appuntamento è fissato per il fine settimana del 17 maggio e segnerà il debutto dell’olandese nella classica maratona tedesca, al volante di una Mercedes‑AMG GT3 condivisa con un equipaggio di altissimo livello formato da Jules Gounon, Daniel Juncadella e Lucas Auer.

Per Verstappen, attualmente pilota di punta della Red Bull Racing nel campionato di Formula 1, la partecipazione alla celebre gara dell’Eifel rappresenta la realizzazione di un obiettivo inseguito da tempo. Il campione olandese non aveva mai nascosto la volontà di cimentarsi sul Nordschleife, circuito lungo oltre venti chilometri e noto per la sua complessità tecnica e per le condizioni spesso imprevedibili che rendono la 24 ore tedesca una vera prova di resistenza per piloti e vetture.

L’avvicinamento a questo debutto è stato pianificato con grande attenzione. Già nel settembre dello scorso anno Verstappen aveva iniziato il proprio percorso verso la partecipazione alla gara prendendo parte a una prova della Nürburgring Langstrecken Serie, competizione fondamentale per ottenere la necessaria licenza Permit A richiesta per correre sul Nordschleife nella categoria GT3. In quell’occasione aveva guidato una Porsche Cayman GT4 insieme al pilota britannico Chris Lulham, completando con successo il primo passo verso l’abilitazione. Ottenuto il permesso, Verstappen ha proseguito il suo programma di preparazione continuando a correre nel campionato NLS. Sempre in coppia con Lulham, l’olandese è tornato in pista con una Ferrari 296 GT3 schierata dal team Emil Frey Racing sbaragliando la concorrenza.

Terminata la fase iniziale di apprendimento, Verstappen ha iniziato a valutare con attenzione quale vettura utilizzare per la sua prima partecipazione alla 24 Ore del Nürburgring. Durante la pausa invernale il campione olandese ha testato diverse opzioni arrivando, infine, a scegliere la Mercedes-AMG GT3. Nonostante sia un modello presente nel panorama GT3 da diversi anni, la vettura della casa di Stoccarda continua a dimostrarsi estremamente competitiva nelle principali competizioni Endurance grazie alla sua affidabilità e alle prestazioni equilibrate.

La decisione è stata presa direttamente da Verstappen dopo alcune sessioni di prova che gli hanno permesso di valutare il comportamento della vettura in differenti condizioni. La Mercedes-AMG GT3 si è rivelata la vettura ideale per affrontare una gara lunga e impegnativa come la maratona del Nürburgring, dove non conta soltanto la velocità pura ma anche la capacità di mantenere un ritmo costante per ventiquattro ore consecutive su uno dei tracciati più difficili al mondo.

L’annuncio ufficiale della partecipazione è arrivato poco dopo il primo appuntamento stagionale della Formula 1. Verstappen si presenterà al via della 24 Ore del Nürburgring con la Mercedes-AMG GT3 numero 3 gestita dal team Winward Racing. La vettura manterrà la caratteristica livrea legata al marchio Red Bull, sottolineando il legame tra il progetto Endurance e l’attività principale del pilota nel mondiale di Formula 1, e vedrà al fianco di Verstappen gli ufficiali Mercedes Auer, Juncadella e Gounon. Winward Racing schiererà anche una seconda Mercedes-AMG GT3 con un equipaggio altrettanto competitivo composto da Maro Engel, Maxime Martin, Luca Stolz e Fabian Schiller.

Prima di affrontare la maratona di maggio, Verstappen tornerà comunque sul tracciato tedesco per una fase di ulteriore preparazione. Il pilota olandese sarà infatti al via di una gara della NLS in programma il 21 marzo, appuntamento che servirà a prendere ulteriore confidenza con la vettura, il team e con i suoi compagni di equipaggio. Questa gara rappresenterà un passaggio fondamentale per affinare il lavoro di squadra e adattarsi alle peculiarità della Mercedes-AMG GT3 in condizioni di gara reali.

«Il Nürburgring è un posto speciale – ha commentato Verstappen – Non c'è nessun altro circuito come questo e la 24 Ore è una gara che era nella mia lista dei desideri da molto tempo, quindi sono davvero entusiasta che ora possa prendervi parte. L'anno scorso sono riuscito a ottenere la licenza e a partecipare a una gara che abbiamo vinto. Quella preparazione è stata molto preziosa, perché abbiamo imparato molto che potremo mettere a frutto nel nostro programma di quest'anno. Abbiamo una formazione forte con Dani, Jules e Lucas e un grande supporto da parte di Red Bull e Mercedes-AMG Motorsport. Ora si tratta di fare i preparativi giusti prima dell'evento, in modo da poter dare il massimo in gara».