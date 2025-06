24h Le Mans, cinque donne al via: Gatting infortunata durante i test sostituita da Bovy. Wadoux con l'italiano Agostini

LE MANS – Cinque erano e cinque restano, ma un nome, forse quello della pilota più attesa, è cambiato. Un curioso quanto sfortunato infortunio nel corso delle prove in vista della 93/a edizione della 24h di Le Mans è costato una frattura al piede a Michelle Gatting, la 31enne danese sotto contratto con la Porsche, che avrebbe dovuto prendere parte per la settima volta consecutiva alla gara di endurance nella classe Lmgt3 con una 911.

Invece è stata costretta a rinunciare e la scuderia Iron Dames, progetto del quale fa parte fin dall'avvio, ha dovuto correre ai ripari e sostituirla con la 36enne belga Sarah Bovy, che rispetto alla collega che la Fia classifica con una licenza d'oro ne ha una “solo” d'argento. «Sono sempre pronta per competere ed è la cosa più importante per per una pilota da corsa – spiega – Non avverto alcuna pressione perché so che la squadra non si attende miracoli. Michelle ha più esperienza (per Bovy quella di sabato sarà la quinta partecipazione, ndr), ma io cercherò di fare il cento per cento di quello che posso e se domenica, al termine della gara non ci saranno rimpianti e non ci saranno stati errori, potremmo essere fiere di noi». Partire perché una collega si è fatta male non è bello, anche perché l'infortunio è avvenuto in una situazione strana e in modo quasi banale, una sorta di inciampo nel corso di un cambio tra piloti in regime di bandiera rossa.

Bovy (che nelle sue precedenti 24h è sempre arrivata al traguardo) condividerà l'abitacolo con la francese Célia Martin e con la 39enne elvetica Rahel Frey. Quello di cui farà parte è il solo equipaggio interamente femminile. Le altre due pilote in gara sono la britannica Jamie Chadwick e la francese Lilou Wadoux. La Chadwick, 27 anni, è la sola ragazza a competere nella classe Lmp2 (Idec Sport), tra l'altro in equipaggio composto dal giovanissimo Mathys Jaubert, 20 anni compiuti lo scorso marzo, e dal veterano Andrè Lotterer, tedesco classe '81.

Wadoux gareggerà per la terza sul circuito del La Sarthe, dopo aver debuttato con un 13/o posto nel 2022 nell'Lmp2 assieme al re del rally, Sébastien Ogier, e a Charles Milesi, che nel frattempo si è accasato alla Alpine e corre con le hypercar e essere stata costretta a ritirarsi nel 2023 nella Gte con una Ferrari 388. Quest'anno, con la Ferrari 296 Gt3 della Richard Mille Af Corse, la 24enne è la più esperta della spedizione: gli altri due piloti con cui condivide l'abitacolo sono i debuttanti italiano Riccardo Agostini e brasiliano Custodio Toledo.