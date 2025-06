24h Le Mans, a cinque ore dal termine sempre tre Ferrari al comando. Poi Porsche e Toyota

LE MANS – A cinque ore dalla fine della 93/a edizione della 24h di Le Mans le Ferrari continuano a imporre il proprio ritmo. La superiorità, come si direbbe nel baseball, appare manifesta e dura ormai dal tardo pomeriggio di ieri. Gli imprevisti non si possono escludere, ma la costanza e la regolarità (nei tempi e nelle velocità di punta) confermano quello che si è visto finora nel Wec: Maranello sta facendo nel mondiale di endurance quello che i tifosi si aspettano in Formula 1.

Alessandro Pier Guidi, il vincitore dell'edizione del 2023, è al comando con la “rossa” numero 51 con un margine di una ventina di secondi sulla Ferrari gialla “privata” (83), peraltro sempre gestita dalla Af Corse, guidata dal cinese Yifei Ye, che è subentrato al volante a uno scalpitante Robert Kubica che non ha ottenuto il via libera per il sorpasso di quella ufficiale nello stint precedente. Almeno provvisoriamente il podio del Cavallino Rampante è completato dalla numero 50 con Miguel Molina nell'abitacolo.

La 24h degli altri comincia dalla quarta piazza di Kevin Estre con una delle quattro Porsche 963, la numero 6 e sulla carta non la più quotata. Quindi La Toyota di Brendon Hartley (8), che ha già vinto tre volte sul circuito de La Sarthe. Almeno per quanto si è visto finora questi due equipaggi sembrano i soli in grado di insidiare le Ferrari – in condizioni “normali” - che sembrano volare verso la tripletta: in ogni senso (sia sul podio sia di vittorie consecutive). Su 21 bolidi al via, appena due (le Cadillac 101 e 311)s ono stati costretti al ritiro, a conferma anche del gran lavoro fatto dai costruttori sull'affidabilità, peraltro favorita da temperature e meteo quasi ideali. Nel derby francese, Peugeot e Alpine lottano per un piazzamento nella Top 10, dalla quale sono attualmente escluse entrambe rispettivamente con una 13/a e una 14/a posizione quale miglior piazzamento.

Nell'Lmp2, classe nella quale tutte le scuderie impiegano la stessa Oreca, è prvvisoriamente in testa la Inter Europol Competition con Nick Yelloly alla guida. Da segnalare il ritiro dell'equipaggio di Andrè Lotterer di cui faceva parte anche una delle cinque donne al via, la francese Lilou Wadoux. Nell'Lmgt3 guida Riccardo Pera con la Porsche della Manthey 1st Phorm, che viaggia oltre un minuto davanti ad Alessio Rovera con la Ferrari della Vista Af Corse. Quella del più anziano in gara, il miliardario svizzro Thomas Flohr, è invece già ai box (in quel momento l'abitacolo era occupato da Davide Rigon), così come la Bmw di Valentino Rossi (quando al volante c'era il sudafricano Kevin van der Linde).