24h Le Mans, comincia il conto alla rovescia per la 90° edizione. Già effettuate le verifiche tecniche

LE MANS – Il conto alla rovescia per la 90° edizione della 24h di Le Mans, la più famosa gara di endurance al mondo, è cominciata. La gara di quest'anno (11 e 12 giugno) costituirà anche una sorta di prova generale in vista della prossima, che sarà quella del centenario (la “prima volta” era stata nel 1923) in occasione della quale non a caso sono previsti diversi rientri importanti. Peugeot, Ferrari, Porsche e Audi raggiungeranno gli altri costruttori già impegnati con le hypercar.

Il programma è cominciato venerdì 3 giugno, con le verifiche tecniche in Place de la République a Le Mans, una città di poco più di 140.000 abitanti a tre ore di auto a sud ovest di Parigi. Gli appassionati si sono goduti uno spettacolo unico e quasi irripetibile: vedere le vetture “schierate” assieme ai loro piloti. Accadrà venerdì tra le 10 e le 19 e anche sabato, tra le 10 e le 15. Il 2022 segna il ritorno alla completa normalità visto che sono cadute quasi completamente le restrizioni legate alla pandemia che avevano impedito ai tifosi di seguire troppo da vicino i loro beniamini.

Quella di martedì è una giornata importante per i fan in possesso di un biglietto valido per l'intera settimana (Full Week General Admission) perché potranno accedere al circuito, aperto dalle 13 alle 20, e andare a caccia di autografi (tra le 14 e le 15) e prendere parte al “Pit Walk”, la camminata tra i box per curiosare, per quanto possibile, nei garage e osservare il lavoro dei tecnici. La novità di questa edizione è il “Pit Stop Challenge”, una prova riservata alle scuderie con la quale verrà stabilita la migliore squadra per ciascuna delle classi in competizione. Uno specifico trofeo andrà ai meccanici più veloci nel cambiare le quattro ruote.

La sfida in pista comincia mercoledì 8 giugno con le prime libere, seguite il giorno dopo dalle qualifiche. Tra le 20 e le 20.30 di giovedì è in programma la Hyperpole che assegna le posizioni di partenza che contano, anche se la prima fila ha un valore soprattutto simbolico visto che nell'arco di 24 ore di corsa può succedere (e succede) di tutto. Alla sessione sono ammesse 23 macchine: le 5 della classe regina, ossia le hypercar della giapponese Toyota (2), della francese Alpine (1) e dell'americana Glickenhaus (2) e 6 per ciascuna delle altre categorie, Lmp2, LmGte Pro e LmGte Am. In occasione della settimana dedicata alla 24h di Le Mans saranno aperti sia un museo dedicato alla corsa, sia un'area riservata ai bambini sia il suggestivo Hydrogen Village. Alle 16 di sabato, finalmente, il via alla gara. I vincitori dello scorso anno – Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez – saranno al volante della Toyota GR010 Hybrid per difendere il “titolo”.