24h Le Mans, "Far West" in pista nella prova mattutina di contorno, lo svizzero Forgione prende a calci la Ferrari del rivale

LE MANS – Scene da isteria quotidiana nel traffico cittadino questa mattina sul circuito del La Sarthe, alla vigilia parata in pista e della partenza della 93/a edizione della 24h di Le Mans. Nel corso della prova Michelin Le Mans Cup riservata alle vetture della classe Lmp3 e Gt, lo svizzero Gino Forgione è sceso infuriato dalla propria Ferrari 296 Gt3 numero 21, centrata qualche attimo prima dallo spagnolo Josep Moyola, e ha cominciato a prendere a calci e pugni la stessa Ferrari della scuderia iberica Biogas Motorsport (numero 23).

In una concitata fase della gara, che in quel momento era addirittura rallentata dalla Safety Car, Moyola aveva speronato l'elvetico, che si era poi girato e che è stato praticamente “sormontato dallo spagnolo con danni irreparabili a entrambe le vetture. I commissari si sono mobilitati immediatamente per rimuovere le due vetture. Ma Forgione (Af Corse) si era già liberato dalle protezioni e dalle cinture di sicurezza dirigendosi verso la macchina del rivale.

Prima ha colpito il bolide bianco celeste con pugni alla portiera e poi ha cominciato a menare fendenti sul finestrino della 296 Gt3 spagnola. I commissari che si trovavano ormai nei pressi della macchina lo hanno dovuto bloccarlo e lo hanno spostato di peso evitando ulteriori “complicazioni”: Moyola ha precauzionalmente deciso di non lasciare l'abitacolo. La situazione è tornata rapidamente sotto controllo e le due Ferrari sono state spostate dalla pista con l'ausilio delle gru.

Quasi subito è scattata una inchiesta a carico dalla macchina numero 21, anche se per entrambi gli equipaggi la gara è finita in quel momento. La giornata non resterà verosimilmente non senza conseguenze per il futuro. Lo svizzero condivide l'abitacolo con l'italiano Michel Rugolo, mentre lo spagnolo corre assieme al connazionale Marc Carol. Decoubertain, una volta di più, si sarà proverbialmente rivoltato nella tomba.