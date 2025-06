24h Le Mans, Federer lo sbandieratore e il coro di 56 bambini che ha intonato la "Marsigliese" in diretta mondiale

LE MANS – Gli occhiali con le lenti scure se li è tolti solo per poco. Ma Roger Federer, a differenza del cestista americano LeBron James due anni fa, ha ricambiato gli applausi che gli ha tributato il pubblico di appassionati verosimilmente assai più di motorsport che di tennis. Nel 2025 è stato il fuoriclasse elvetico a dare il via alla 93/a edizione della 24h di Le Mans, succedendo a una stella nazionale del calibro di Zinedine Zidane. L'ormai ex rivale Rafael Nadal aveva sbandierato alla partenza nel 2018.

Per Federer una passerella mediatica di appena una manciata di minuti, lui che era abituato ad apparizioni ben più lunghe, anche se con meno spettatori. Prima di lui, invece, i protagonisti di un altro momento altamente simbolico che accompagna la prova di endurance organizzata dall'Automobile Club de l'Ouest, l'inno nazionale, erano stati gli alunni di una scuola elementare. Cinquantasei quelli selezionati per intonare una versione ridotta dalla “Marsigliese”, l'inno nazionale francese.

Si tratta di bambine e bambine di quinta, di 10 anni di età, che alle 15.34 si sono esibiti con una “divisa” molto semplice composta da magliette blu, bianche e rosse. Lo scorso dicembre gli organizzatori della Aco si erano rivolti a Denis Fontana, direttore della scuola musicale CitézArts di Parigné-l'Éveque, a un quarto d'ora di macchina dal circuito, che segue 1.400 allievi dei cinque comuni della zona.

Il direttore ha spiegato che, per un'esibizione trasmessa in diretta nel mondo intero «niente è stato lasciato al caso». Per questo i componenti del coro sono stati scelti espressamente e per questo sono stati privilegiati gli scolari di quinta. E poi la “Marsigliese” rientrava anche loro programma scolatisco: novanta secondi di grande intensità emotiva. Sicuramente indimenticabile. E poiché secondo Andy Wharol tutti sarebbero stati famosi per un quarto d'ora, i giovanissimi componenti del coro sono ancora in credito di una dozzina di minuti.