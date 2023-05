24h Le Mans, non solo auto: Mika e Bob Sinclar, le "altre" stelle dell'edizione del Centenario. Quattro grandi concerti presso il circuito

LE MANS – Non solo auto. L'edizione del centenario della 24h di Le Mans, la corsa di endurance più famosa al mondo, non sarà solo una sfida tra costruttori e una verosimilmente grandiosa esperienza per gli appassionati (gli organizzatori ipotizzano una oceanica partecipazione di 300.000 tifosi), ma anche una grande festa. Ancora più di quella tradizionalmente vissuta attorno al circuito de la Sarthe.

Per la quarta prova del campionato del mondo di Endurance 2023, il Wec, l'Automobile Club de l'Ouest (Aco) ha previsto una serie di 4 concerti, che lo stesso ente definisce “straordinari”. Si comincia addirittura mercoledì 7 giugno con Zazie, che si esibirà dopo che il palco sarà stato riscaldato dai Barbara Rivage. La 59enne cantautrice francese Zazie torna a cantare dal vivo con il suo Air Tour, presentando il singolo “Let it shine”.

Il giorno dopo, giovedì, toccherà ai Razorlight, che hanno ricominciato a suonare assieme dopo gli iniziali trionfi (milioni di album venduti con i loro brani ispirati al rock'n'roll) e la successiva separazione. Da due anni Johnny Borrell, Andy Burrows, Björn Ågren e Carl Dalemo hanno ripreso a collaborare e si esibiranno in serata per il pubblico di Le Mans.

Alla vigilia della gara, venerdì, toccherà a Bob Sinclar, il nome d'arte del deejay e produttore di musica elettronica francese Christophe Le Friant, animare la serata. Tra l'ultimo decennio del secondo millennio e l'inizio del terzo Sinclar ha trascinato la musica house transalpina in cima alle classifiche di tutto il mondo. La consacrazione planetaria è arrivata nel 2005 con “Love Generation” e, non a caso, l'anno dopo è stato nominato per la prima volta per i premi musicali Grammy con una canzone presentata assieme a Steve Edwards, “World, Hold On” (Children of the Sky).

Il gran finale è in calendario a gara in corso (le 62 vetture partono alle 16 di sabato). In serata si esibirà Mika, il cantautore libanese naturalizzato britannico che ha vissuto anche in Francia oltre che negli Stati Uniti e famoso in Italia non solo per la trasmissione su Rai 2, ma anche per le sue partecipazione come giurato a X Factor (in Francia ha svolto lo stesso ruolo nel reality The Voice). Dall'alto dei suoi 10 milioni di album venduti, Mika è una poliedrica (stilista, giornalista e illustratore) e poliglotta (parla inglese, francese, italiano, spagnolo, cinese e arabo) star internazionale. La sua ascesa è cominciata nel 2007 con il singolo “Grace Kelly”.