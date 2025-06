24h Le Mans, parcheggi e officina mobile anche per le bici. E maxischermo in centro per seguire la diretta

LE MANS – Quattro ruote, peraltro terribilmente rumorose, ma non solo. Tra le centinaia di migliaia di appassionati che hanno deciso di seguire la 93/a edizione della 24h di Le Mans, ci sono anche quelli che hanno optato per gli spostamenti in bici: non necessariamente per raggiungere la città (quasi 150.000 abitanti a poco più di 200 chilometri da Parigi), ma almeno per muoversi in questi caotici giorni.

Gli organizzatori hanno predisposto una serie di parcheggi per le sole biciclette nei pressi degli accessi Nord, Panorama e Est. Si tratta di stalli sorvegliati che dovrebbero tranquillizzare i loro proprietari ai quali, in caso di problemi, può anche venire in soccorso l'officina mobile di stanza a Le Mans per tutta la settimana. Un diffuso utilizzo delle due ruote consentirebbe di sfoltire (di parecchio) il grande traffico di questi giorni, anche perché le corse del tram che arrivano fino al circuito non sembrano mai essere in grado di soddisfare le domanda di mobilità, almeno a determinate ore. Anche i centauri motorizzati hanno a disposizione uno parcheggio, tra l'altro con il ritiro dei caschi.

E a chi volesse seguire la gara comunque in diretta, ma non necessariamente dal circuito, l'amministrazione municipale ha messo di disposizione un maxischermo in piazza Jet d'Eau. Con le temperature della giornata venerdì un'opzione senza ombra quasi improponibile, ma il violento acquazzone della serata che ha spazzato città e circuito ha riportato la situazione a livelli accettabili, cosa che avevano anticipato anche le previsioni meteo.

L'operazione serve anche a movimentare il centro ed evitare la “diaspora” verso il tracciato continuando a garantire un potenziale buon afflusso di visitatori alle attività commerciali. Che si organizzano in vista di questo evento, accompagnato da un aumento dei prezzi. La diretta nel centro comincerà un'ora prima della partenza della 24h, prevista per le 16, e terminerà un'ora dopo. Solo che non saranno 26 ore ininterrotte: in piazza la visione sarà possibile tra le 15 e le 23 e, la domenica, dalle 8 fino alle 17.