24h Le Mans, il più giovane ha 16 anni, il più "esperto" 65. Bene l'equipaggio femminile. De Vries "ripescato" all'ultimo momento

LE MANS – Una gara (quasi) per tutti. Per partecipare alla 24h di Le Mans non ci sono limiti di età. Semmai di capacità. Ne sa qualcosa Philippe Cimadomo, che avrebbe dovuto pesordire alla 90° edizione, ma escluso dalla direzione corsa dopo le prove di giovedì. Il 62enne transalpino era uno dei componenti dell'equipaggio della vettura numero 13 schierata dalla Tds Racing Vaillante nella Lmp2. La scuderia l'ha sostituito niente di meno che con Nick de Vries, campione in carica di Formula E e riserva del team Toyota Gazoo. Dopo alcune segnalazioni e un incidente avvenuto giovedì, è arrivato il provvedimento da parte dei commissari. Troppo pochi 600 chilometri sulla monoposto per gareggiare a Le Mans.

Pierre Fillon, presidente dell'Automobile Club de l’Ouest (Aco) che organizza l'evento, ha spiegato che Cimadomo è un buon pilota, ma che ha ancora del lavoro davanti a sé. La direzione ha privilegiato la sicurezza, insomma. Anche perché le prestazioni di un bolide Lmp2 sono estremamente importanti: la velocità massima raggiunta dalla vettura della Tds Racing Vaillante, ad esempio, ha sfiorato i 327 orari. La sostituzione non avrà fatto piacere al 62enne (che ha però esperienza nella Lmp3), ma di sicuro sembra aver giovato alla squadra: che a poche ore dalla fine è quarta nella classe di riferimento.

In ogni caso non sarebbe stato il pilota più anziano di questa edizione, che è invece il tedesco di Duesseldorf Pierre Ehret, alla sua nona partecipazione alla 24h di Le Mans (il suo esordio nella corsa risale al 2005). Ehret compirà 66 anni a fine ottobre ed è in gara con una Ferrari 488 Gt Evo. Del suo equipaggio, schierato dalla scuderia italiana Iron Lynx fanno parte anche il 55enne connazionale Christin Hook e l'argentino Nicolas Varrone. Lo stesso team ha mandato in pista cme Iron Dames il solo equipaggio femminile di questa edizione della Le Mans, sempre con una vettura di Maranello. Il terzetto, che sta andando forte (attorno alla 45° posizione su 62), è composto dalla svizzera Rahel Frey, dalla danese Michelle Gatting e dalla belga Sarah Bovy.

Con i suoi 16 anni compiuti da poco (quasi 4 mesi fa), l'americano Josh Pierson è il più giovane iscritto alla Le Mans 2022. Il pilota yankee è impegnato nell'Lmp2 con la United Autosports assieme a due navigati britannici, Alexander Lynn e Oliver Jarvis. «Prendere parte a un evento e far parte della storia a questa età è qualcosa di speciale – ha commentato – ma penso di essere pronto». Ottavo nelle prove generali, Pierson sta contribuendo a mantenere la vettura numero 23 nella Top 10 di categoria.