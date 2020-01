4^ tappa a Peterhansel (Mini), Sainz resta leader. Tra le moto prima vittoria per Cornejo (Honda)

AL-ULA - Stéphane Peterhansel (Mini) ha vinto la quarta tappa della Dakar 2020, tra Neom e Al-Ula (Arabia Saudita). Il francese - già dominatore di 13 edizioni del famoso rally-raid (sei in moto, sette in macchina) - ha completato il percorso (672 km di lunghezza, 453 km di speciale), in 4h04’34”, nonostante un errore di navigazione nel finale. Ha preceduto di 2’26” Nasser Al-Attiyah (Toyota) e di 7’18” il compagno di squadra Carlos Sainz, col miglior tempo al traguardo ieri. In classifica generale Sainz rimane leader davanti ad Al-Attiyah, staccato di 3’03”.



Peterhansel è terzo a 11’42”. Fernando Alonso (Toyota) continua il suo apprendistato nel rally-raid. Il due volte campione del mondo di Formula 1, che ieri aveva firmato una buona prestazione finendo quinto, oggi ha chiuso 26 minuti dietro il vincitore. Tra le moto, l’inglese Sam Sunderland (KTM) aveva tagliato il traguardo in testa, ma dovuto cedere la vittoria al cileno Ignacio Cornejo (Honda) a causa di una penalità per eccesso di velocità durante il trasferimento. Cornejo ha così vinto la prima tappa della sua carriera nella Dakar. Domani la carovana lascia Al-Ula verso Hàil nel centro del paese, per una speciale di 353 chilometri.