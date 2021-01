A Fiorano il debutto sulla Ferrari di Sainz: «Quando ho visto il mio numero 55 sulla vettura mi sono emozionato»

E' proseguito anche ieri, mercoledì, il lavoro della Ferrari in questa fase invernale pre campionato. Dopo i giovani della FDA, dopo Charles Leclerc, è stato il turno del nuovo arrivato Carlos Sainz. Per il pilota spagnolo è stato un momento indimenticabile: "Credo che non scorderò mai questa giornata", ha dichiarato Carlos dopo aver guidato la Ferrari SF71-H, monoposto del 2018 che la Ferrari ha utilizzato per allenare i propri piloti rispettando le limitazioni dei test privati. Sainz ha preso il posto di Sebastian Vettel e ricordiamo che era stato annunciato dalla Ferrari prima dell'avvio del campionato 2020. Carlos junior è stato accompagnato dal padre Carlos senior, due volte campione del mondo rally e reduce dalla Dakar conclusasi poche settimane fa. Presente anche il presidente Ferrari John Elkann che ha voluto salutare il suo nuovo pilota e anche Marco Matassa, ora responsabile del Ferrari Driver Academy, ma che ai tempi in cui il ragazzo di Madrid correva per la Toro Rosso, era il suo ingegnere.

"La sveglia è suonata all'alba, avevamo delle riunioni molto presto prima di cominciare a girare. Quando sono arrivato in pista e ho visto la Ferrari con il mio numero 55 mi sono emozionato molto. Ed è accaduto anche durante il primo giro. Sono molto soddisfatto perché siamo riusciti a completare il programma. Mi è stato possibile familiarizzare con tutto, dai tecnici ai meccanici, dal volante alle procedure che sono ovviamente un po' diverse rispetto alle vetture che ho guidato sin qui. Sono molto contento, meglio di così non potevamo cominciare", ha spiegato l'ex pilota McLaren. Sainz è uscito dai box per la prima volta poco dopo le 9.30, e come Leclerc il giorno precedente ha completato oltre 100 tornate svolgendo anche prove di partenza. Nel frattempo ha potuto assorbire il metodo di lavoro della squadra nei weekend di gara, e stringere il legame con lo staff del team in attesa delle prove ufficiali in Bahrain del 12-14 marzo.