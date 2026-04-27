GT Sprint, a Imola chiude il primo round: successi di Klingmann-Marciello (BMW M4 GT3 Evo) e Postiglione-Comandini (Ferrari 296 Challenge)

La prima prova del Campionato Italiano Gran Turismo ha tenuto fede alle premesse della vigilia. Ben ottanta le vetture scese in pista a Imola, con più di centocinquanta piloti per disputare le due doppie gare del GT3 e nella GT£ Cup, i due raggruppamenti previsti dal regolamento. Numeri monstre, e parliamo di Ferrari, Lamborghini, Porsche, Audi, BMW, Mercedes, Honda, McLaren, ovvero le auto da sogno, che anche in un periodo storico complicato continuano a far sognare. La riprova è nel numeroso pubblico che ha riempito l'autodromo Enzo e Dino Ferrari, una settimana di distanza dal WEC mondiale, GT3 Gara 1.

E’ stata una gara dominata sin dalle prime battute da Dimitrov-Riccitelli, già preparata nelle prove ufficiali che avevano visto premiare con la pole il giovane pilota fabrianese. Una partenza al fulmicotone per tutti i 34 piloti iscritti, che ha causato subito un incidente con il conseguente ritiro di Petrov, Duran e Viladsen e l’ingresso di una doppia safety car necessaria per l’uscita di Fishbaum. Al restart Riccitelli è stato bravo ad allungare prendendo subito un buon margine di vantaggio, mentre alle sue spalle Perera e Ebrahim hanno avuto la meglio su Klingmann, seguiti da Machels, Albag, Rodriguez e Renmans, poi penalizzato da una uscita che gli ha fatto perdere diverse posizioni.



Dopo il cambio pilota Dimitrov si è confermato al comando e, nonostante un’ulteriore neutralizzazione nelle fasi finali, il pilota britannico nell’ultimo giro è riuscito a contenere il ritorno di Marciello, subentrato a Klingmann, andando a vincere con merito la gara di apertura della stagione davanti ai portacolori BMW. Per BMW Italia-Ceccato Racing Team il secondo posto rappresenta comunque un risultato importante, maturato al termine di una gara in rimonta dopo un avvio non facile che ha visto Klingmann scivolare in quarta posizione. Nel secondo stint Marciello è salito in cattedra, riportando la M4 GT3 in seconda posizione, ma nulla ha potuto nell’ultimo giro contro Dimitrov a causa di un calo di potenza nell’allungo evidenziato dalla vettura.

Tuttavia il secondo posto rappresenta per i colori BMW un buon viatico per una stagione che si preannuncia molto combattuta e con tanti pretendenti al titolo. Tra questi i portacolori DL Racing, Segù-Perera, al volante della Lamborghini Huracan GT3 Evo2, che hanno chiuso la gara sul terzo gradino del podio davanti a Rodriguez-Forenzi con la BMW M4 GT3 di Faems Team, al debutto nella classe maggiore del tricolore GT.



GT Cup Gara 1- Una grande vittoria quella di Frassineti–Pegoraro, maturata al termine di una bella rimonta dalla sesta posizione di partenza. Non è stata comunque una gara semplice, caratterizzata da più fasi di neutralizzazione tra FCY e safety car, oltre che da alcune penalizzazioni che hanno coinvolto equipaggi di primo piano. Sotto la bandiera a scacchi, l’equipaggio del team Best Lap ha preceduto i cugini Giacomo e Matteo Pollini (Lamborghini Huracan ST Evo2 – Giacomo Race) e Croccolino–Paniccià (Ferrari 296 Challenge – MRNC12), mentre ai piedi del podio hanno concluso Alessi–Lancellotti (Lamborghini Huracan ST Evo2 – SF Squadra Corse), scattati dalla pole position, davanti alla seconda Ferrari del team Best Lap affidata a Postiglione–Comandini e alla 296 Challenge di Borelli–Mendez (Spirit of Racing), protagonisti di una rimonta dalla quattordicesima posizione in griglia.

Una penalizzazione di 25 secondi per cambio pilota irregolare è stata invece comminata a Megna–Di Fabio (Ferrari 296 Challenge – Spirit of Racing), decisione che ha escluso nel finale l’equipaggio dalla lotta per il gradino più alto del podio. A firmare Gara2 della classe GT3 sono stati Jens Klingmann e Raffaele Marciello (BMW M4 GT3 Evo – BMW Italia-Ceccato Racing Team), autori di una prestazione impeccabile che ha permesso all’equipaggio della casa bavarese di precedere sotto la bandiera a scacchi Aka–Frassineti (Audi R8 LMS – Tresor Attempto Racing) e Rodriguez–Forenzi (BMW M4 GT3 Evo – Faems Team). Dopo il primo round stagionale, la classifica di campionato della GT3 vede al comando Klingmann e Marciello con 35 punti, seguiti da Dimitrov-Riccitelli (26), Rodriguez-Forenzi (22), Aka-Frassineti (18), Segù-Perera (12), Levet-Paverud (10), Braschi-Machiels (9).



Nella GT Cup, vittoria nella 1^ Divisione PRO-AM per Postiglione–Comandini (Ferrari 296 Challenge – Best Lap), mentre nella AM si sono affermati Rugolo–Van der Vorm (Ferrari 296 Challenge – Spirit of Racing). Nella 2^ Divisione, successo nella PRO-AM per Attianese–Meijer (Porsche 992 GT3 Cup – APEX Competition), mentre nella AM sul gradino più alto del podio è salito Massimo Abbati (Porsche 992 GT3 Cup – SP Racing).

GT3 Gara 2 - È stata una gara combattuta e ricca di colpi di scena quella della classe GT3, con diversi protagonisti in lotta per le posizioni di vertice e un finale condizionato anche dall’ingresso della safety car nelle fasi conclusive. Klingmann–Marciello sono stati autori di una prova in rimonta costruita sin dalle prime battute. Scattati dalla seconda fila, con Marciello quarto al via, il pilota elvetico è stato subito bravo a guadagnare una posizione portandosi in zona podio, prima di completare l’opera nel corso della gara insieme al compagno di squadra. Alle loro spalle grande prestazione per Aka–Frassineti, protagonisti di una rimonta straordinaria, dopo essere stati penalizzati nelle verifiche tecniche post-qualifiche con l’annullamento dei tempi e costretti a partire dall’ultima fila dello schieramento.

I portacolori del team Tresor sono riusciti a risalire dalla 33^ posizione fino al secondo posto, firmando una delle performance più significative del weekend. Ottimo terzo gradino del podio per Rodriguez–Forenzi (BMW M4 GT3 Evo – Faems Team), protagonisti di una gara tutta in progressione dopo essere scattati dall’ottava posizione in griglia e autori di una rimonta inesorabile. Sfortunata, invece, la gara di Segù–Perera (Lamborghini Huracan GT3 Evo2 – DL Racing). Dopo un primo stint regolare nelle posizioni di rincalzo, con Segù partito dalla settima posizione e autore di un ottima performance, al cambio pilota Perera era riuscito a risalire fino alla prima posizione, entrando pienamente nella lotta per la vittoria.

Una penalizzazione di 25 secondi per cambio pilota irregolare, però, ha compromesso il risultato della gara, relegando l’equipaggio alla 18^ posizione finale. Ai piedi del podio hanno chiuso Levet–Paverud (Lamborghini Huracan GT3 Evo2 – VSR), seguiti da Ebrahim–Ferati (BMW M4 GT3 Evo – Nova Race), sempre nel gruppo dei migliori nel corso dei 28 giri. Sesta posizione per i vincitori di Gara 1, Dimitrov–Riccitelli (Lamborghini Huracan GT3 Evo2 – VSR), che non sono riusciti a replicare il successo del sabato ma hanno comunque raccolto punti preziosi in ottica campionato. A completare la top ten, Guy Albag (Mercedes AMG GT3 – Antonelli Motorsport) ha chiuso in settima posizione, davanti a Braschi–Machiels (Ferrari 296 GT3 – Spirit of Racing), primi della classe PRO-AM, seguiti da De La Iglesia–Denes (Lamborghini Huracan GT3 Evo2 – Imperiale Racing) e da Clementi Pisani–Di Folco (Audi R8 LMS – Tresor Attempto Racing), anche loro autori di una bella rimonta dalla 32^ posizione di partenza.

GT Cup Gara 2- È stata una gara particolarmente movimentata quella della GT Cup, condizionata da diversi episodi e neutralizzazioni che hanno reso la corsa complessa da interpretare per molti equipaggi. Postiglione–Comandini si sono imposti al termine di una prova costruita con intelligenza e determinazione. Scattato dalla settima posizione, Postiglione è stato autore di un primo stint molto efficace che ha permesso all’equipaggio di risalire rapidamente nelle posizioni di vertice, prima di lasciare il volante a Comandini, bravo a completare l’opera fino alla vittoria. Per il team Best Lap si tratta della doppietta nel weekend, dopo il successo ottenuto in Gara 1 con Frassineti–Pegoraro.

Felicissimo Comandini, autore di uno stint decisivo. Il pilota romano, tornato al volante di una Ferrari dopo tredici anni, ha lavorato duramente nei turni di prova e in gara 1 per trovare il giusto feeling con la 296 Challenge della Best Lap. Con il compagno di squadra Vito Postiglione, esce da Imola da leader del campionato, con tre punti di vantaggio sui due Pollin. Alle spalle dei vincitori Fontana–Lovati (Ferrari 296 Challenge – Zanasi Racing), sempre nel gruppo di testa dopo la partenza dalla seconda fila, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti Fico–Rytter (Lamborghini Huracan ST Evo2 – Oregon Team), protagonisti di una bella rimonta dalla decima posizione in griglia.

A ridosso del podio si sono inseriti i cugini Giacomo e Matteo Pollini (Lamborghini Huracan ST Evo2 – Giacomo Racing), seguiti da Borelli–Mendez (Ferrari 296 Challenge – Spirit of Racing) e da Arduini–Bartoszuk (Lamborghini Huracan ST Evo2 – MM Motorsport), tutti autori di una gara concreta. Il Campionato italiano GT tornerà in scena l'8-10 maggio a Miano nella versione Endurance, mentre il 22-24 maggio a Vallelunga il secondo atto del GT Sprint.