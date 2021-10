A Misano in scena l'ottava edizione delle World Finals Lamborghini. Nella Pro-Am punta al titolo in romano Andrea Cola

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli l'ottava edizione delle Lamborghini World Finals, precedute dal round conclusivo delle due serie continentali del Super Trofeo Europa e Nord America. Dopo un anno di stop causato dalla pandemia, quello che dal 2013 rappresenta l'evento clou della stagione ritorna nel calendario del monomarca con uno schieramento di oltre 60 Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo. Contestualmente al debutto virtuale della nuova Super Trofeo EVO2 che esordirà in pista il prossimo anno.

Titoli tutti ancora da assegnare nel Lamborghini Super Trofeo Europa. A presentarsi al comando della classe Pro c'è l'equipaggio dell'Oregon Team formato da Kevin Gilardoni e Leonardo Pulcini, autori di quattro vittorie ed altre due volte sul podio. A soli otto punti c'è il ventunenne Max Weering, reduce dal doppio successo conquistato nel più recente round del Nüburgring in coppia con Loris Spinelli sulla vettura della Johan Kraan Motorsports, anche se in questa circostanza il giovane olandese correrà da solo. Pienamente in gioco per la volata finale anche il tedesco Milan Teekens. Una vettura per VS Racing, che ha confermato Michael Dörrbecker e Mattia Michelotto, e per la Novamarine GSM Racing, che scende in pista con il danese Kevin Rossel.

Nella Pro-Am per Andrzej Lewandowski il polacco della VS Racing ha 22 punti di vantaggio sul connazionale Karol Basz, assente in questa occasione dopo averlo affiancato nei primi quattro round, conquistando in totale cinque affermazioni. Ci proverà sicuramente Andrea Cola un po’ indietro nei punti ma rilanciato dalla doppia vittoria nell’ultimo appuntamento.

«Su questo non c’è dubbio: vado a Misano, per vincere il titolo mondiale. Le ultime due vittorie al Nurburgring hanno confermato le potenzialità che abbiamo sia come equipaggio che come team. Dopo alcune gare sfortunate caratterizzate da incidenti e da guasti meccanici, ci sentiamo in grado di raddrizzare una stagione che peraltro era partita bene con il primo ed il secondo posto a Monza, nella gara di apertura» » dice il 22enne romano Andrea Cola che quest’anno ha corso con nel Lamborghini Super Trofeo con la Huracan Super Trofeo Evo numero 99 del team Target Racing, che divide con il 33enne russo Dmitry Gvazava. « Vincere il mondiale sarà un’impresa durissima, ma andiamo a Misano per quello».

Il sesto e conclusivo round di Misano vedrà Richard Antinucci presentarsi da leader della classe Pro del Lamborghini Super Trofeo Nord America, che quest'anno ha stabilito il record di 30 vetture al via del primo appuntamento del Cota (Texas), lo scorso maggio. L'italoamericano della Dream Racing Motorsport, campione 2017 e 2019, al suo rientro nella serie dopo un anno di assenza, ha vinto fino ad ora cinque gare su dieci ed ha un vantaggio di 13 punti su Stevan McAleer

Questa è l'ottava edizione delle World Finals Lamborghini. La prima si è disputata sul tracciato romano di Vallelunga nel 2013, facendo successivamente tappa a Sepang (Malesia), Sebring (Stati Uniti), Valencia (Spagna), Imola, nuovamente Vallelunga e Jerez de la Frontera (Spagna) nel 2019. In tutto, nelle sette edizioni fino ad ora disputate, sono stati completati in gara 17.000 giri.

Dalla prima edizione vi hanno partecipato 300 piloti di 47 nazionalità, con 33 vincitori assoluti. Shota Abkhazava e Andrea Amici sono i due piloti con il più alto numero di partecipazioni alle World Finals, avendo entrambi preso parte a sei delle sette edizioni disputate. L'italiano è colui che ha completato in assoluto il maggior numero di giri in gara (246).