A Montecarlo, Giovinazzi e l'Alfa Romeo hanno conquistato i primi punti 2021

Erano stati troppo ottimisti in Alfa Romeo a inizio stagione, prevedendo una certa facilità nel raggiungere la zona punti. Nelle prime quattro gare, sia Antonio Giovinazzi sia Kimi Raikkonen hanno faticato anche a superare il fatidico scoglio della Q1 nella qualifica e la top 10 in gara non l'hanno mai conquistata. Ma a Montecarlo, tracciato che permette al talento di esprimersi al meglio anche quando si guida una monoposto non particolarmente competitiva, Giovinazzi ha mostrato a tutti di che pasta è fatto. Con grande classe, il sabato ha centrato l'ingresso nella Q3 per la prima volta, cosa che nel 2021 non era mai riuscita non solo al pilota pugliese, ma anche a Raikkonen. In gara, tutto è filato liscio e anche la squadra questa volta non ha sbagliato, come era accaduto nel GP di Spagna e in altre occasioni. Tutto è filato liscio e Giovinazzi è stato bravissimo a non commettere sbavature cogliendo il decimo posto finale che gli è valso un punto, il primo anche per il team Alfa Romeo.

"Il ritmo è stato buono per tutto il fine settimana e fin dalle prove libere ho capito che si poteva tentare qualcosa di importante. Su un altro circuito, dove sorpassare è possibile, avremmo potuto anche terminare ottavi", ha raccontato Giovinazzi. Si riferisce al fatto di essere stato "bloccato" dall'Alpine-Renault di Esteban Ocon, più lento di lui, ma davanti a lui dopo il cambio gomme. Non c'è stato niente da fare, impossibile per Antonio avere ragione di Ocon: "Dobbiamo comunque essere felici di questo risultato e per come ha lavorato la squadra. Abbiamo fatto molti progressi e questo punto ci darà la carica per le tante gare ancora da affrontare. Ora penso al prossimo appuntamento a Baku, uno dei miei tracciati preferiti e in cui ho ottimi ricordi". Su tutti, l'incredibile weekend del 2016 in GP2, con l'impresa della doppia vittoria.