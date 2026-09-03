A Monza arriva la “pizza Antonelli” creata dai ragzzi di PizzAut, Kimi la assaggia: «È deliziosa»

«Questa pizza è deliziosa». Kimi Antonelli promuove a pieni voti la pizza che i ragazzi di PizzAut gli hanno dedicato per il Gran Premio di Monza. Ingredienti: luganega, gorgonzola, miele e noci. La luganega rappresenta Monza, il gorgonzola è il formaggio preferito del leader del Mondiale, il miele la dolcezza e le noci la forza. Antonelli, nel pomeriggio, ha accolto nell'hospitality della Mercedes una decina di ragazzi di PizzAut e Nico Acampora, il fondatore del progetto sociale.

«Uno di noi, Kimi uno di noi», il coro con cui i ragazzi hanno salutato il campione, a cui è stato regalato un grembiule e una t-shirt con la scritta «Tu non sei normale», celebre motto di PizzAut. A presenziare l'incontro anche Stefano Domenicali, presidente e CEO di Formula 1. "È fatta con tanto amore», commenta uno dei ragazzi che hanno preparato la pizza. Antonelli, in mattinata, si era definito «molto contento» di incontrare i ragazzi di PizzAut: «Mi piace molto questo tipo di attività, mi dà una carica in più".