A Monza in scena il gran finale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint e della GT4 Italy Series

Gran finale per il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint e della GT4 Italy Series, che a Monza in questo fine settimana chiuderanno una stagione davvero spettacolare. C’è il solito pienone con ben 91 le vetture complessivamente iscritte, con 73 iscritti nel CIGT Sprint, ai quali si aggiungeranno i 18 protagonisti del campionato riservato alle vetture GT4. Sono 11 i titoli tricolori da assegnare con classifiche ancora apertissime sia nella GT3 sia nella GT Cup e diversi equipaggi racchiusi in pochi punti.

La GT3 la classe regina del Campionato Italiano Gran Turismo arriva a Monza per l’ultimo e decisivo appuntamento della stagione con tutti i tre titoli ancora da assegnare. Leader della classifica assoluta è il tedesco Jens Klingmann, alla ricerca del terzo titolo italiano. Il pilota di BMW Italia Ceccato Racing, già due volte campione nel 2023 e 2024, dividerà la M4 GT3 Evo con il belga Ugo De Wilde e guida con 83 punti, con un margine di 20 lunghezze su Dimitrov–Riccitelli (Lamborghini Huracan GT3 Evo2-VSR). Con 40 punti ancora in palio nelle due gare, la sfida per il titolo assoluto sarà tutta da seguire.

Nella GT Cup 1ª Divisione Pro-Am, dove saranno ben cinque gli equipaggi a presentarsi a Monza racchiusi in appena sette punti. Al comando con 60 punti ci sono i cugini Giacomo e Matteo Pollini (Lamborghini Huracan ST Evo2-Pollini Racing), con una sola lunghezza di vantaggio su Frassineti–Pegoraro e due su Postiglione–Comandini, entrambi al volante delle Ferrari 296 Challenge di Best Lap. In piena corsa per il titolo anche Croccolino–Paniccià (Ferrari 296 Challenge-MRNC12), quarti a quota 55, e Alessi–Lancellotti (Lamborghini Huracan ST Evo2-SF Squadra Corse), quinti con 53 punti.

Nella GT Cup 2ª Divisione Pro-Am il titolo è invece già nelle mani di Luca Maria Attianese e Paul Meijer, dominatori della stagione con la Porsche 992 GT3 Cup di APEX Competition e già campioni nell’ultimo round del Mugello grazie a cinque successi nelle sei gare disputate.

Sono 18 le vetture al via della GT4 Italy Series per il quinto e ultimo appuntamento della sua stagione d’esordio Un dato che conferma la crescita della serie ACI Sport. Motivo d’interesse la presenza delle due Toyota GR Supra GT4 del team portoghese Speedy Eventos, affidate a Guedes–Houben e Teixeira–Zunzarren, che porteranno a sette i marchi rappresentati, con Toyota ad affiancare BMW, Mercedes-AMG, Porsche, Audi, Lotus e Aston Martin.

Già assegnato il titolo Pro-Am a Maman–Sandrucci (BMW M4 GT4 Evo-Casals Motorsport), laureatisi campioni nel precedente appuntamento di Imola e attesi a Monza per completare un’annata vincente. Ancora aperta, invece, la corsa al titolo Am, che vedrà protagonisti Wagner–Trentin (Mercedes-AMG GT4-Xmotors Trivellato) e Anastasopoulos–Ceresoli (Mercedes-AMG GT4-CZ Bassano).

Tra i protagonisti della GT3, uno dei piloti di casa, Ricky Cazzaniga che è al volante della McLaren M720S della Raptor Engineering, già vincitore della gara di Vallelunga. “Ci presentiamo bene a questo ultimo appuntamento di Monza. Siamo reduci da una stagione positiva. Abbiamo portato a casa la prima vittoria di una McLaren nell’italiano a Vallelunga, che è un fatto storico, un bel secondo posto al Mugello. Siamo comunque soddisfatti. Potevamo raccogliere qualche punto in più in diverse occasioni, qualche 0 ci ha penalizzato, però devo dire che stiamo facendo un buon lavoro. Le premesse sono buone. Qui a Monza abbiamo un pacchetto che dovrebbe andare bene. Abbiamo fatto un test che ha dato dei riscontri positivi”.

La McLaren come detto è la grande novità 2026 del GT Italiano. “Si è una novità nell’italiano, meno in altri campionati. Il lavoro di integrazione del marchio nel campionato è stato impegnativo. Personalmente sono felice di aver portato questa novità in un campionato dove corro da tanti anni, riversando le esperienze maturate. Ora dovremo valutare i programmi 2027, ma se saremo nell’italiano faremo sicuramente bene”.

Si sente la presenza di un tecnico come Giorgio Sanna? «Sicuramente. Personalmente avevo già avuto modo di apprezzarlo quando correvo con Lamborghini, dal 2021 al 2024. E’ sempre molto attivo, sempre sul campo, in questo è ammirevole. Stiamo lavorando bene».

Qual è il segreto per vincere nel GT italiano? «Se è un segreto, lasciamolo tale. Scherzi a parte ci sono un po’ di cosine che sono riuscito a capire negli anni».

Meglio la Sprint o l’Endurance? «Ogni campionato ha le sue caratteristiche, a me piacciono entrambi. La Sprint è più tirata, ci sono meno variabili in gara, solo due piloti per macchina. Nell’Endurance aumentano le variabili. Le gare sono più lunghe, aumentano le soste, è un po’ una lotteria. La Sprint è più prevedibile rispetto a quello che emerge dalle prove».

Klingmann è battibile? «Certo, il mio spirito è di battere tutti. Ha un grosso vantaggio, quindi dovrebbe gestire. Noi siamo fuori dalla lotta per il titolo, come detto ci è mancato qualche risultato. Dunque non abbiamo nulla da perdere. L’obiettivo è quello di vincere gara 1 dove non abbiamo penalizzazioni».

Tra i giovanissimi che arrivano dal kart c’è un’ inversione di tendenza, preferiscono il GT e le ruote coperte alla partecipazione ai campionati F4. «Negli ultimi anni il GT è cresciuto enormemente: budget, immagine, comunicazione, montepremi. E’ meno vincolato, più accessibile da un punto di vista economico anche se parliamo di cifre molto importanti. Molti piloti ci vedono una speranza in più».