A Ottobiano scatta THE 24, la gara di Kart con tutto il fascino di una competizione Endurance

OTTOBIANO – I campioni del futuro scendono in pista. Da sempre considerato il primo passo per entrare nel mondo delle competizioni automobilistiche, il Kart è una vera e propria fucina di talenti. Unendo le sensazioni che solo un mezzo semplice meccanicamente, ma al contempo difficile da portare al limite, come il kart e il fascino delle gare Endurance esce fuori una miscela davvero esplosiva.

È proprio questo che IRK Promotion e TBKART vogliono ricreare con la “THE 24” una gara, unica nel panorama nazionale, che andrà in scena questo fine settimana sulla Pista South Milano di Ottobiano, in provincia di Pavia. A sfidarsi per il successo sulla pista lombarda ci saranno team provenienti da tutta Europa. Un paddock che, proprio come avviene nei campionati riservati alle monoposto e alle vetture a ruote coperte, presenta quindi un forte respiro internazionale.

A rendere ancora più avvincente la lotta in pista sarà la formula monomarca. Infatti tutti i partecipanti scenderanno sul tracciato al volante del TBKART R-ONE Sport HP, un Kart appositamente studiato per la categoria rental in grado di offrire un’ottima affidabilità senza tralasciare le prestazioni pure. Spinto dal motore Honda 4 tempi da 390 CC da 18 CV, il kart è dotato di un impianto frenante di derivazione racing. Se l’affidabilità è garantita da un assale da 50 millimetri, l’assetto è in grado di trasmettere le giuste sensazioni di guida. Spetterà quindi al pilota riuscire a trovare la giusta chiave di lettura del mezzo.

Difficile quanto tecnica, la Pista South Milano di Ottobiano è sicuramente uno dei tracciati più probanti a livello nazionale per i kartisti. Velocissimo nel primo e nell’ultimo settore, dove si raggiungono punte decisamente elevate, il circuito diventa molto più impegnativo da affrontare nel settore centrale. Ed è qui che il pilota può fare la differenza dosando al meglio acceleratore e freno per uscire il più velocemente dalle curve.

Trentacinque i team al via della gara con oltre duecento piloti che si alterneranno al volante dei kart. Tra questi ai nastri di partenza ci sarà anche l’HolyKart Roma Junior Racing Team. La squadra capitolina, diretta da Andrea Costanzo, vedrà scendere in pista i giovani e talentuosi Elisa Ursicino, che con i suoi soli quattordici anni è la più piccola del team, Francesco Ursicino, Samuele Riso, Daniele Costanzo, Riccardo Bucci, Andrea Schiavelli.

Una gara, come dicevamo, che non ha nulla da invidiare agli eventi più blasonati del Motorsport internazionale. La “THE 24” ha visto i partecipanti affrontare dapprima una sessione di prove libere da due ore, in cui i protagonisti hanno potuto prendere dimestichezza sia con il circuito che con le operazioni di cambio pilota, aspetto cruciale nelle gare di durata. Giusto il tempo di analizzare i dati, che i kartisi sono scesi nuovamente in pista per le qualifiche, divise in due sessioni visto l’alto numero degli iscritti. A svettare è stato Lorenzo Manfredotti che, stampando un crono di 1’09”947, ha portato in pole position il team DRGM. La gara scatterà alle 14:00 di sabato 7 settembre per poi terminare dopo 24 ore intense e ricche di emozioni.