A Roma le Olimpiadi dei motori, prima edizione al via il 1 novembre. Presidente Aci: «Italia luogo di grande sport»

ROMA - L’Italia e Roma in particolare accoglieranno la prima edizione in assoluto delle Olimpiadi dei motori. L’inedito format ideato dalla Federazione automobilistica internazionale (Fia) accenderà i propulsori tra la capitale e l’autodromo di Vallelunga dall’1 al 3 novembre. «Non è certo un caso ed è per l’ACI motivo di particolare orgoglio - ha spiegato il presidente dell’Aci e vicepresidente FIA per lo sport, Angelo Sticchi Damiani, alla vigilia dell’apertura dei »FIA Motorsport Games« - il fatto che la Fia abbia scelto Roma e l’eccellenza di un circuito internazionale come l’autodromo »Piero Taruffi« di Vallelunga come sedi della prima edizione dei »FIA Motorsport Games«, una sorta di Olimpiadi dello sport dell’auto.

Una scelta che premia esperienza, visione e impegno dell’ACI - la Federazione italiana dell’automobilismo sportivo - nel creare le condizioni necessarie a vivere al massimo e al meglio il motor sport di oggi e nel concorrere a costruire quello di domani». Tra venerdì e domenica prossimi, vedranno gareggiare 176 piloti, di sei discipline sportive (GT, Touring Cars, Formula 4, Drifting, Motorsport digitale, Slalom di kart) in rappresentanza di ben 45 nazioni. «Si tratta - ha sottolineato Sticchi Damiani - di un implicito riconoscimento dello straordinario sforzo compiuto, in questi anni, dall’ACI nella promozione dello sport dell’auto nel nostro Paese e nella ricerca e formazione dei nuovi talenti, che i vivai della Federazione portano dal Kart alla Formula 1.

Uno sforzo che non solo ha consentito di inserire Roma tra le 12 capitali mondiali nelle quali si disputano gli innovativi campionati di Formula E, ma che - lo scorso settembre - ci ha portato a chiudere un accordo storico con F1, per garantire l’inserimento, per i prossimi cinque anni, del Gran Premio d’Italia nel calendario del Campionato del mondo di Formula 1, e il fatto che il GP si correrà nel ‘Tempio della velocità’: quel Monza Eni Circuit che è non solo il più antico ma anche il più veloce e più spettacolare circuito di tutto il motor sport». «Risultati di assoluto prestigio - ha concluso il Presidente ACI - che hanno fatto di Roma, il cui ineguagliabile centro storico ospiterà la parata inaugurale del 31 ottobre, il cuore dello sport mondiale: una prima assoluta che conferma l’Italia luogo del grande sport, in attesa delle ATP Finals di Torino e dei XXV Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina».