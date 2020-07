A sorpresa Bottas soffia la pole a Hamilton, disastrosa la Ferrari: Leclerc settimo, Vettel undicesimo

Risultato a sorpresa nella qualifica del GP di Austria. Valtteri Bottas ha confezionato una vera e propria beffa a Lewis Hamilton soffiandogli la pole position. Dopo che il britannico aveva dominato le tre sessioni di prove libere, ma con il finlandese sempre alle sue spalle a pochi millesimi, ecco che è arrivata la stoccata in qualifica. Bottas nel primo giro veloce ha piazzato un notevolissimo 1'02"939, poi nel secondo tentativo ha commesso un errore alla curva 4 finendo nella ghiaia e girandosi. Ma Hamilton non è riuscito ad approfittarne e si è trovato secondo per un soffio, 12 millesimi, con 1'02"951. Confermato dunque il dominio assoluto della Mercedes e la buona vena di Bottas sul tracciato austriaco, già in pole nel 2017 e 2018.

La Ferrari ha completato la frittata dopo le prove libere poco convincenti. Charles Leclerc ha concluso settimo a 984 millesimi da Bottas mentre Sebastian Vettel ha addirittura fallito l'accesso alla Q2, risultando undicesimo. Anche Leclerc ha conquistato la Q3 per un soffio, essendo risultato decimo nella Q2. Un vero disastro la SF1000 e pure la pianificazione del lavoro in casa Ferrari: perché gli altri team hanno preparato modifiche e sviluppi dopo i test di Barcellona e prima della chiusura delle aziende per Covid-19, e a Maranello no? Manca una vera guida in questa Ferrari?

Delusione anche in casa Red Bull-Honda con Max Verstappen terzo, ma staccato di ben mezzo secondo: 1'03"477 il suo crono. L'olandese nella Q2 ha fatto il tempo con gomme medie e quindi partirà con tale mescola. Una scelta differente rispetto alla concorrenza, che conferma la "disperazione" della Red Bull per tentare qualcosa di diverso in occasione del Gran Premio. Verstappen dividerà la seconda fila con uno splendido Lando Norris al volante della McLaren-Renault. Una prestazione di grande spessore quella del giovane inglese (1'03"626) che ha rimediato poco meno di 2 decimi da Max.

Terza fila per Alexander Albon con la seconda Red Bull-Honda, 1'03"868, ma con un distacco importante dal compagno di squadra Verstappen che di certo farà pensare a Helmut Marko. Sergio Perez ha portato la Racing Point-Mercedes ad una buona sesta posizione mentre Con Leclerc in quarta fila c'è Carlos Sainz, dal quale ci si aspettava sicuramente molto di più considerando la prova del suo compagno di box Norris. Nono Lance Stroll, che ha fatto un solo tentativo di qualifica preservando le gomme come Daniel Ricciardo, soltanto decimo con la deludente Renault, che vede Esteban Ocon quattordicesimo. Sotto le aspettative la resa delle Alfa Romeo-Ferrari, ma va detto che Antonio Giovinazzi ha commesso un errore mentre Kimi Raikkonen è stato rallentato dal traffico. Forse, quindi, qualcosina di più potevano entrambi ottenere. Nessuna sorpresa da parte dell'Alpha Tauri, con Pierre Gasly in sesta fila e Daniil Kvyat in settima, e anche da parte di Haas e Williams.

Sabato 4 luglio 2020, qualifica

1 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'02"939 - Q3

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'02"951 - Q3

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'03"477 - Q3

4 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'03"626 - Q3

5 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'03"868 - Q3

6 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'03"868 - Q3

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'03"923 - Q3

8 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'03"971 - Q3

9 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'04"029 - Q3

10 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'04"239 - Q3

11 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'04"206 - Q2

12 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'04"305 - Q2

13 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'04"431 - Q2

14 - Esteban Ocon (Renault) - 1'04"643 - Q2

15 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'04"691 - Q2

16 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'05"164 - Q1

17 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'05"167 - Q1

18 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'05"175 - Q1

19 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'05"224 - Q1

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'05"757 - Q1