A Vandoorne (Mercedes) l'ultima pole stagionale. Evans (Jaguar), seconda fila, favorito per il titolo

BERLINO – Stoffel Vandoorne ha conquistato la terza pole della stagione, la quarta per la Mercedes Eq per la quale sono a tiro entrambi i titoli: per quello individuale Nick De Vries è sempre al comando a quota 95. Nelle qualifiche non è andato oltre il tredicesimo tempo e dovrà quindi lanciarsi in una spregiudicata rimonta. Vandoorne ha almeno sottratto agli avversari i primi 4 punti in palio nell'ultimo ePrix 2021 della Formula E, che per la prima volta assegna il titolo di campione del mondo Fia.

Oliver Rowland ha ottenuto il secondo miglior tempo nella superpole e, come il belga, non ha più alcune possibilità aritmetica di vincere l'alloro iridato. Salgono così le quotazioni di Mitch Evans, il pilota neozelandese della Jaguar, quarto della generale a quota 90. Sarà affiancato da Alexander Sims (Mahindra), altra guida che non lo preoccupa nella corsa per il titolo. E poi Tom Blonqvist (Nio 333) e Norman Nato (Rokit Venturi).

Il debuttante Jake Dennis (Bmw i Andretti), terzo della generale con 91 punti, partirà dalla quinta fila per effetto del nono tempo in qualifica. Più indietro sia Edoardo Mortara (Rokit Venturi), secondo a soli 3 punti da De Vries, che ha ottime possibilità possibilità di andare punti grazie all'undicesimo tempo, Robn Frijns (Envision Virgin), quinto a 89, che ha fatto registrare il ventunesimo crono, giusto una posizione meglio rispetto a Sam Bird (Jaguar), ottavo a 81. Lucas di Grassi (Audi Sport Abt), che si era riproposto ieri grazie alla seconda affermazione stagionale, scatterà dalla nona fila, subito dietro ai due piloti della Ds Techeetah, il campione in carica Antonio Felix Da Costa (15° tempo) e Jean Eric Vergne (16°).

Nella serratissima sfida per il titolo, Evans è leggermente favorito rispetto a Dennis e a Mortara, lo svizzero con passaporto italiano. Soprattutto perché la sua terza piazza in griglia potrebbe consentirgli di evitare i rischi del primo tornante dopo la partenza che comporta pericolosi “imbottigliamenti” per chi parte più indietro. Nella strategia della Mercedes Eq, Vandoorne non dovrà solo vincere per consentire alla scuderia di vincere il titolo costruttori, ma anche per evitare che gli avversari possano conquistare troppi punti rispetto a De Vries. Grazie a quelli già rastrellati dal belga, il divario con la Jaguar (prima) è sceso da 13 a 9 punti. Il via poco dopo le 15.30.