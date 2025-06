Abodi: «Gp di Imola? Lavoriamo a presenza alternata in calendario F1»

«Sapevamo da mesi della cancellazione di Imola dal calendario del prossimo anno della Formula 1, ma sarà anche la prima opzione in caso di annullamento di una qualsiasi gara». Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine di 'Quo Vadis, Roma?' al MAXXI di Roma. «Fermo restando - ha aggiunto - che stiamo lavorando, in particolare l'ACI e la FIA, per poter dare una presenza alternata nel calendario della Formula 1».