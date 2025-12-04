Abu Dhabi il gran finale, il Gp che vale il trono. Ferrari, nelle prime libere al volante Arthur Leclerc

Il conto alla rovescia procede rapido verso lo showdown di domenica, quando un Gp che si annuncia di rara intensità assegnerà ad Abu Dhabi il titolo di campione del mondo 2025 di Formula 1, per il quale sono in corsa Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen. Era dal 2010 che non si verificava un arrivo in volata a tre, col britannico della McLaren che ha più di un risultato a disposizione, visto che vanta 12 punti di vantaggio sul pilota della Red Bull e 16 sul compagno di squadra australiano. Ma l'olandese è a caccia del quinto titolo consecutivo e per questo non si potranno fare calcoli e tantomeno errori come quelli che la scuderia inglese ha fatto di recente. L'affascinante circuito di Yas Marina, inoltre, sembra sulla carta più favorevole alle caratteristiche della Red Bull che Verstappen sa portare anche oltre i limiti, ed è un altro fattore di cui il team guidato da Antonio Stella dovrà tenere conto. La gara comincerà di fatto venerdì, perchè mai come questa volta sarà determinante sfruttare al massimo ogni minuto delle prove libere.

L'anno scorso la vittoria fu conquistata da Norris, ma il titolo l'aveva già in tasca Verstappen, che a Yas Marina vinto dal 2020 al 2023 e conosce ogni segreto e particolarità del tracciato dove cercare di coronare una rimonta senza precedenti. In McLaren c'è il vantaggio di poter puntare su due cavalli su tre, finora lasciati liberi di correre, ma questo è anche un rischio e si vedrà se alla prova dei fatti tale scelta, corretta, verrà confermata fino in fondo. Nell'Emirato potrebbero spostare gli equilibri in un senso o nell'altro anche le Mercedes e, sperano i tifosi della Rossa, le Ferrari, con la Scuderia che ormai ha poche speranze di conquistare almeno una vittoria in questa stagione. Il Team principal, Fred Vasseur, l'ha definita in una dichiarazione odierna «lunga e impegnativa, per i piloti così come per tutta la squadra». «A Yas Marina - ha aggiunto - daremo tutto fino all'ultimo e, come team, cercheremo di chiudere il campionato in modo positivo».

Oltre a Charles Leclerc e a Lewis Hamilton, sulle Rosse salirà anche il fratello del monegasco, Arthur Leclerc, che nella prima sessione di libere userà la macchina dell'inglese, il più deluso di un'annata che doveva prendere una piega ben diversa. Da lunedì si guarderà al 2026, di cui si avrà un minimo assaggio già il giorno dopo, dato che sono previsti i consueti test post stagionale: i team saranno in pista con entrambe le macchine, una delle quali sarà attrezzata per poter girare con le gomme 2026. A provarle, alternandosi nelle ultime ore, saranno sia Leclerc, sia Hamilton, mentre il giovane svedese Dino Beganovic girerà sulla SF-25 nella stessa configurazione del Gp di domenica.