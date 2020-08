Accolto reclamo Renault, la Racing Point perde 15 punti. Team canadese accusato d’aver copiato Mercedes 2019

ROMA - La Racing Point perderà punti nel campionato del mondo costruttori dopo: 7,5 punti per ogni vettura iscritta al campionato, ovvero 15 punti in totale. È quanto ha deciso la federazione automobilistica internazionale (Fia) che accolto il ricorso della Renault che aveva denunciato come le monoposto Racing Point fossero del tutto simili alle Mercedes dell’anno scorso. La Racing Point, di proprietà del miliardario canadese Lawrence Stroll e le cui auto sono alimentate da motori Mercedes, dovrà pagare anche una multa di 200.000 euro per ogni vettura interessata.

Secondo il ricorso Renault la Racing Point ha copiato per la sua vettura quest’anno alcune parti, comprese le prese dei freni, della Mercedes campione del mondo l’anno scorso. Ora Racing Point ha la possibilità di fare appello a questa decisione. La Renault aveva presentato tre ricorsi in totale, dopo il Gran Premio di Stiria, Ungheria e Gran Bretagna tutte le volte per gli stessi motivi e la decisione della Fia vale allo stesso modo per questi tre reclami. I piloti del Racing Point, il messicano Sergio Perez e il canadese Lance Stroll, figlio di Lawrence, tuttavia, non sono stati penalizzati. Sergio Perez, che è risultato positivo per il coronavirus, è stato sostituito per il Gran Premio di Gran Bretagna la scorsa settimana e sarà sostituito anche per questo fine settimana dal tedesco Nico Hulkenberg.