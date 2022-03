GP dell'Emilia Romagna a Imola fino al 2025. Accordo raggiunto tra ACI e Liberty Media

Ora c'è l'accordo anche con Liberty Media: Imola sarà nel calendario di Formula 1 fino al 2025. È arrivata la firma tra l'ACI e la proprietà di Liberty Media, dopo il via libera e i finanziamenti già concessi ad ottobre dal Governo italiano per chiudere la trattativa. È così garantita la permanenza per altre quattro edizioni (2022 compresa) del Gran Premio dell'Emilia Romagna nel calendario iridato, con l'Italia che insieme agli Stati Uniti avrà l'onore di fregiarsi di una doppia gara, visto che anche Monza ha un contratto con il Circus fino alla stessa scadenza.

"Sono molto soddisfatto per l'accordo raggiunto con Liberty Media. È stato complicato, perché fatto da noi che siamo un ente pubblico con un ente privato come la F1, ma l'importante è che siamo riusciti a confermare il Gran Premio a Imola fino al 2025 e che avremo due gare di F1 in Italia per i prossimi anni", ha infatti rimarcato all'agenzia Adnkronos il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani.

"È stato un lavoro di squadra. Siamo riusciti a creare un grande gruppo, e devo dire grazie al Governo e al premier Mario Draghi, ai ministeri di Esteri, Finanze e Infrastrutture e alla Regione Emilia-Romagna".

Secondo quanto comunicato nei mesi scorsi, l'impegno economico dell'operazione è di 20 milioni di euro: 12 messi a disposizione da Roma, 5 dalla Regione Emilia Romagna, 2 milioni dal CON.AMI e un milione dalla stessa ACI. Il tracciato "Enzo e Dino Ferrari" è tornato ad accogliere la Formula 1 nel 2020, come soluzione per le difficoltà logisitiche dettate dalla pandemia COVID-19, dopo un'assenza dal Mondiale che durava dal 2006. Ma grazie ad una abile gestione degli enti preposti, Imola ha trovato una sua stabilità nella geografia del campionato: quest'anno sarà la quarta tappa stagionale, il 24 aprile, e prima delle tre (insieme a Spielberg e Interlagos) che includeranno la Sprint Race nel programma.