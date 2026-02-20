Aci: domani a Roma la premiazione “Campioni dell’Automobilismo 2025”

Appuntamento domani, 21 febbraio all’Auditorium Conciliazione di Roma per la cerimonia di premiazione “Campioni dell’Automobilismo 2025”, dedicata ai piloti italiani e internazionali protagonisti della stagione sportiva 2025. La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club d’Italia e da ACI Sport, rappresenta il momento culminante della scorsa stagione sportiva e vedrà la partecipazione delle più alte cariche dell’Automobile Club d’Italia, che, nel suo ruolo di Federazione Sportiva Automobilistica Italiana, guida e rappresenta l’intero movimento automobilistico a livello nazionale e internazionale.

Sul palco si alterneranno circa 400 piloti che si sono distinti per la conquista di titoli e risultati di assoluto rilievo nelle principali discipline dell’automobilismo tricolore: dalla Velocità in Circuito alla Velocità in Salita, dai Rally alle Auto Storiche, passando per Slalom, Formula Challenge, Karting, Off Road,e-Sport ed Energie Alternative. Risultati maturati non solo sui circuiti e sulle strade italiane, ma anche in ambito internazionale, a conferma dell’elevata qualità e della competitività del motorsport italiano nel panorama mondiale.

Tra i momenti più significativi dell’evento è in programma anche la presentazione della squadra di ACI Team Italia, con i talenti selezionati dalla Federazione per rappresentare il Tricolore nelle competizioni internazionali, sia nel rally sia nella velocità in circuito. Saranno inoltre consegnati i Premi Speciali ai protagonisti della scorsa stagione che si sono distinti nelle serie internazionali dei diversi settori, così come a coloro che hanno contribuito in modo determinante alla crescita del motorsport sul territorio nazionale.