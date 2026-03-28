Aci, il presidente Geronimo La Russa si congratula con Kimi per la pole in Giappone

Il presidente dell'Aci Geronimo La Russa si complimenta con Kimi Antonelli per la conquista della sua seconda pole position cosecutiva al Gran Premio del Giappone sulla difficile pista di Suzuka considerata l'università della guida.

“Grande Kimi. I sogni sono sempre più grandi, così come ormai le aspettative: è davvero entusiasmante vedere, ma in questo caso è meglio dire rivedere, un italiano in pole in F1”. Lo dichiara il Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, commentando la seconda pole position consecutiva di Kimi Antonelli a Suzuka dopo quella ottenuta in Cina.

“Forte anche del percorso formativo di ACI Team Italia – continua La Russa – il nostro Kimi coniuga talento, capacità e genio sportivo, confermandosi protagonista di un campionato mondiale che infiamma i cuori di tutti gli appassionati di motori”.