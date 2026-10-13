ACI Racing Weekend a Monza: in 30 mila nei tre giorni. Nel GT festeggiano Klingmann (GT3) e Pollini (Cup)

E’ stato un week end intenso quello che si è corso sabato e domenica scorsi all’autodromo Nazionale Monza, davanti a un gran pubblico. Il clou era rappresentato dal Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2026.Il risultato di gara 1, con il successo della McLaren di Cazzaniga-McDonald ha reso ancora più scintillante il finale con una spettacolare gara-2 che ha visto la vittoria di Dimitrov–Riccitelli (Lamborghini Huracan GT3 Evo-VSR) proprio davanti alla McLaren che come da regolamento pagava l’handicap di 15”.

Per il titolo sembrava fatta. Jens Klingmann portacolori di BMW Italia-Ceccato Racing Team, affiancato da Ugo De Wilde, al volante della M4 GT3 Evo ha difeso con i denti il decimo posto, insidiato da Clementi Pisani che valeva un punto. Grazie al vantaggio di punti che, 19, aveva prima del via, è riuscito a terminare il campionato a pari punti (84) e con lo stesso numero di vittorie stagionali, tre ciascuno. A premiare il portacolori BMW è stata così la discriminante del maggior numero di secondi posti conquistati nel corso della stagione.

Gran finale anche per il GT4 Italy Series, con Wagner–Trentin (Mercedes AMG GT4-X Motors Trivellato) che hanno conquistato il titolo Am, completando il quadro dei verdetti della stagione. A fare da cornice all’ultimo appuntamento stagionale, vinto da Houben-Guedes (Toyota GR Supra), un’affluenza record di appassionati, favoriti dall’ingresso gratuito all’autodromo e dall’accesso libero al paddock, che hanno contribuito a rendere ancora più coinvolgente il weekend brianzolo.

Un finale al cardiopalma, perché negli ultimi metri Clementi Pisani, con la Lamborghini Huracan GT3 Evo2 di DL Racing, ha tentato di strappare alla BMW proprio quel decimo posto che valeva il titolo. Se l’attacco fosse riuscito, il successo in campionato sarebbe passato nelle mani dei rivali Lamborghini. Klingmann, invece, ha resistito fino alla bandiera a scacchi, conquistando il punto necessario per aggiudicarsi il titolo italiano assoluto, con appena 367 millesimi di vantaggio sull’equipaggio inseguitore.

Finale rocambolesco anche nella GT Cup, Matteo Sartori e Mattia Simonini, al volante della Ferrari 296 Challenge di Zanasi Racing, hanno conquistato la vittoria in gara-2. Un successo meritato, il primo della stagione per l’equipaggio della compagine emiliana, che ha condotto la corsa fin dalle battute iniziali, in una gara fortemente condizionata dall’intervento della safety car e da una lunga interruzione con bandiera rossa.

Ma i riflettori erano puntati soprattutto sull’assegnazione degli ultimi due titoli italiani ancora in palio. Nella 1ª Divisione Pro-Am, Giacomo e Matteo Pollini, al volante della Lamborghini Huracan ST Evo2 di Pollini Racing, hanno conquistato il campionato al termine di un confronto serratissimo, concluso con un solo punto di vantaggio sui due equipaggi di Best Lap, Postiglione–Comandini e Frassineti–Pegoraro, appaiati al secondo posto in classifica a pari punti. A conquistare il titolo di vicecampioni italiani sono stati Postiglione–Comandini, grazie alla discriminante del maggior numero di vittorie stagionali, tre contro le due ottenute dai compagni di squadra.

Nella 1ª Divisione Am, invece, Francesco Galli, coadiuvato da Simone Iaquinta, si è laureato campione italiano grazie alla vittoria di classe ottenuta sulla Ferrari 296 Challenge di Krypton by DL Racing. La gara ha visto inizialmente protagonista Sartori, scattato dalla pole position e subito al comando, mentre alle sue spalle si accendeva la lotta per il titolo della 1ª Divisione Pro-Am. Partenza difficile per Giacomo Pollini, che dalla terza casella dello schieramento è scivolato fino alla settima posizione, trovandosi costretto a recuperare terreno nei confronti dei principali avversari per il campionato.

Lo svolgimento della corsa è stato però pesantemente condizionato dall’incidente occorso a Michal Bartoszuk, al volante della Lamborghini Huracan ST Evo2 di MM Motorsport, alla variante Ascari. L’episodio ha inizialmente richiesto l’ingresso della safety car e successivamente l’esposizione della bandiera rossa, necessaria per consentire il ripristino delle barriere di protezione danneggiate nell’impatto. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica per il pilota, mentre la gara è rimasta sospesa per circa mezz’ora.

La ripartenza è avvenuta nuovamente in regime di safety car, con la finestra dei cambi pilota posticipata rispetto al normale svolgimento della corsa. Sartori ha quindi lasciato il volante a Simonini, che ha conservato il comando senza particolari difficoltà, completando una prestazione che ha consegnato all’equipaggio di Zanasi Racing la prima affermazione stagionale.

Ben più incerta la situazione alle sue spalle, dove la lotta per il titolo della 1ª Divisione Pro-Am ha vissuto momenti di grande tensione, con ben tre equipaggi in grado di contendersi il successo finale. Dopo la vittoria di gara-1, Postiglione–Comandini si erano portati al comando della classifica con un margine ridotto sui cugini Pollini, mentre Frassineti–Pegoraro erano ancora pienamente in corsa.

Proprio l’equipaggio di Best Lap, però, è stato protagonista dell’episodio che ha cambiato gli equilibri del campionato. Poco prima dell’apertura della finestra dei cambi pilota, Comandini è rimasto coinvolto in un contatto con un’altra vettura alla prima variante, riportando danni alla Ferrari 296 Challenge. Il successivo rientro ai box per il cambio pilota e le necessarie riparazioni ha comportato una pesante perdita di tempo, aggravata dai problemi di direzionalità della vettura, che hanno costretto l’equipaggio a concludere nelle retrovie.

Grande la delusione del “Comandante”.“Quest’anno dopo tredici stagioni ho cambiato macchina e campionato, per me era una nuova sfida, perché la Ferrari 296 della Best Lap è una GT3 Cup, in configurazione trofei monomarca, ed è stato difficile adattarmi alla guida della vettura non avendo avuto la possibilità di svolgere dei test approfonditi prima dell’inizio della stagione. Operazioni di messa a punto, sviluppo e adattamento alla guida che ho necessariamente dovuto concentrare nelle prove libere, in gara 1 e in gara 2, intervallate da periodi piuttosto lunghi visto il calendario. Questo ovviamente non mi ha giovato. Però alla fine, con 46 macchine in griglia, il confronto con tanti giovani veloci, la novità del formato sprint che visto venivo da anni nell’endurance, e il fatto che ci siamo giocati il campionato fino all’ultima gara, dopo aver vinto già tre gare, devo dire tutto sommato è stata un bella annata, anche se rimane il dispiacere per quel contatto in gara 2 che ci ha fatto perdere un titolo che era alla nostra portata”.

A Monza c’era un gran pubblico, nonostante la concomitanza del Gran Premio di Singapore e della Moto GP, coperte dalla televisione, Insomma, questo GT sta diventando un fenomeno?

«Oggi i costi sono molto alti, soprattutto nelle formule. Di conseguenza si sono sviluppate le corse GT , anche perché le Case automobilistiche sono coinvolte direttamente con piloti e macchine ufficiali, a fronte della creazione di campionati nazionali, internazionali e mondiali, questo significa che con la tua GT3 puoi andare a correre dove vuoi».



Come hai accennato ci sono tanti piloti giovani, che arrivano direttamente dal kart, come mai il formula non viene più considerato come passaggio obbligato.

«Il kart rimane fondamentale, Poi si prospettano queste due soluzioni. Una volta si guardava solo la formula con la massima ambizione di arrivare alla F1. Ora le cose sono cambiate, e per un giovane con il GT è più ampia la possibilità di diventare professionista».

Cosa farà Stefano Comandini da grande?

«Guarda sono appena arrivato a 59 anni. La passione e’ ancora tanta ma… Per correre in altre serie GT dovrei cercare sponsor in paesi diversi dall’Italia dove ho con tante aziende. Il mio team vuole comunque parlare, d’altra parte abbiamo vinto tre gare, i nostri compagni di squadra due, Sartori-Cremonini una soltanto. Diciamo al momento 50 e 50. Da grande farò il commentatore, la RAI mi ha infatti già preso come tale, ed è una grande soddisfazione!».