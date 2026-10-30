Il Mugello incorona i campioni: l’ultimo ACI Racing Weekend della stagione promette spettacolo

La serie degli ACI Racing Week End si conclude questo fine settimana all’Autodromo del Mugello. Da decidere parte dei titolo 2026, in particolare il GT Endurance. Occhio dunque alla 3 ore in programma domenica alle 13.15. Saranno 51 le vetture al via, tra 39 GT3 e 12 GT Cup, con sei titoli conduttori ancora in palio. Nella classe GT3, Albag e Ferrari dovranno difendere la leadership con la Mercedes-AMG del team Antonelli, insidiata dalle Lamborghini di Liberati, Michelotto e Zanon e dalla Ferrari di Balzan e Medler. Nella GT Cup restano aperte diverse classifiche, con particolare attenzione alla seconda divisione Am, dove appena un punto separa i leader Di Benedetto, Nicolosi e Carboni dai rivali Bolzoni e Contessi.

Nell’Italian F4 Championship. il titolo italiano e quello riservato ai team sono già stati conquistati da Luka Sammalisto e US Racing, che al Mugello vorranno ribadire il loro primato..

Nel TCR Italy, dove Michele Imberti guida la classifica Sequenziale con 335 punti, appena 15 in più di Matteo Poloni, tutte da seguire le due gare in programma sul circuito toscano.

Anche la Porsche Carrera Cup Italia, che arriva all’ultimo appuntamento con Andrea Bristot vicino al titolo assoluto. Al contrastare il pilota Dinamic Motorsport in vantaggio di 28 punti ci proverà Pietro Delli Guanti. Resta apertissima la Michelin Cup, con Andrea Girondi e Cesare Brusa divisi da un solo punto.

A completare il cartellone sarà la Taycan Rush, il monomarca elettrico Porsche all’appuntamento conclusivo.