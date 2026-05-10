ACI Racing Weekend, grande spettacolo a Misano: la Ferrari di Balzan vince nel CIGT. Exploit di Aksoy nel Italian F4

Grande spettacolo, paddock affollato e tantissimo pubblico al Misano World Circuit Marco Simoncelli per il secondo ACI Racing Weekend della stagione, andato in scena nel fine settimana romagnolo tra gare combattute, grandi numeri e ospiti d’eccezione.

A rendere ancora più prestigioso il weekend, la presenza di numerosi protagonisti della Formula 1 di ieri e di oggi: da Andrea Kimi Antonelli a Felipe Massa, presente per seguire da vicino il figlio impegnato in pista, passando per Vitantonio Liuzzi nel ruolo di coach driver in Formula 4. Grande attenzione anche per Jan Magnussen, protagonista nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance con un brillante secondo posto, oltre alla presenza di Riccardo Patrese, brand ambassador ACI, e di Gian Carlo Minardi.

In pista il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance ha inaugurato la propria stagione confermandosi punto di riferimento assoluto del italiano èpanorama GT nazionale ed europeo, con oltre cinquanta equipaggi al via e una gara spettacolare. Sorpassi, strategie e battaglie fino agli ultimi minuti hanno acceso il pubblico di Misano in una gara disputata sul bagnato che ha visto la vittoria della Ferrari di Balzan – Medler seguita dalla BMW M4 di Magnussen – Villadsen e dalla Mercedes di Ferrari Albag. Il primo italiano è Andrea Frassineti con l’Audi.

Week end non troppo fortunato per Leonardo Colavita, che pure era stato il più veloce nelle prove libere di ieri. Condizionata dagli intoppi nelle prove ufficiali, la Ferrari 296 Evo numero 62 della Double TT Racing ha dovuto sostenere una difficile rimonta, visto il grande equilibrio. Il belga Gilles Renmans, l’egiziano BADAWI Ibrahim Bavdawi e Colavita sono risaliti in ottava posizione, ma il pilota romano si è trovato a girare con gomme slick sulla pista che si stava asciugando, e non riuscito ad evitare il testa coda.

Il week end tricolore di Misano, ha visto l’ exploit di Alp Aksoy (Prema Racing) sfiora il bottino pieno nel primo round dell’Italian F4 Championship. Con due vittorie e un terzo posto conquistati al Misano World Circuit, il pilota turco è il primo leader del campionato 2026 con 82 punti conquistati sui 90 disponibili.

Luca Verdi che conquista anche la vetta del Campionato Italiano Sport Prototipi al termine della gara domenicale al Misano World Circuit Marco Simoncelli che ha ospitato la seconda tappa del 2026.

Le due gare del GT4 Italy sono andate a Maximilian Bostrom e Henry Joslyn con una Toyota Supra.