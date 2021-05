Aci Rally Italia Talent 2021 fa tappa in Campania: in pista prove aperte ai 14enni con Suzuki Swift Sport Hybrid

BATTIPAGLIA - Dopo tre settimane di sosta riprendono nel weekend del 15-16 maggio le selezioni di Rally Italia Talent, la manifestazione ideata da Renzo Magnani e patrocinata da ACI Sport che dal 2014 corona il sogno di tanti aspiranti piloti e navigatori di gareggiare gratuitamente in un vero rally. Il quarto casting di questa ottava edizione del “Grande Fratello dei motori” si svolgerà presso il Circuito del Sele di Battipaglia, in provincia di Salerno (1600 metri abitualmente aperti ai kart e alle auto). Le macchine a disposizione sono le Suzuki Swift Sport Hybrid, piccole sportive della casa di Hamamatsu caratterizzate da un ottimo rapporto peso/potenza (1.020 kg per 129 cv) con una coppia massima di 235 Nm costanti tra i 2.000 e i 3.000 giri.

Novità interessante di questa quarta selezione regionale del “Grande Fratello dei motori” è l’apertura ai quattordicenni, ragazzi ancora senza patente ma pronti a cimentarsi con il sostegno di istruttori professionisti in grado di valutarne le potenzialità. Al termine delle finali i più talentuosi avranno poi l’opportunità di partecipare a un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport nel Team RIT (Rally Italia Talent).

Unica condizione per i giovani iscritti di età inferiore ai 18 anni è l’autorizzazione firmata dai genitori; al resto pensano ACI Sport e Suzuki, compreso il rigoroso rispetto del protocollo previsto per il contenimento del contagio da Covid-19. Tra gli obblighi c’è anche la documentazione che certifica l’effettuazione di un tampone molecolare o antigenico (rapido) con esito negativo nelle 48 ore precedenti il giorno d’inizio delle prove.

Il regolamento regala una chance a tutti e prevede diverse categorie, dalla Young per gli Under 16 alla Over 35, passando per le varie Under 18, Under 23, Under 35, Femminile, Licenziati Aci Sport e Non Licenziati. Un’ulteriore classifica premia anche le persone con disabilità agli arti inferiori, che possono affrontare tutte le prove di destrezza con una Suzuki Swift allestita dalla HandyTech con cambio robotizzato e comandi speciali.

Oltre a selezionare i candidati migliori, gli esaminatori di Rally Italia Talent dispensano consigli preziosi a tutti i concorrenti per migliorare le loro doti e per rendere la guida più efficace: “Tutto ciò – spiegano i promotori dell’iniziativa – mira non solo a selezionare possibili futuri campioni del volante, ma anche a perfezionare la guida di tutti i giorni in funzione della sicurezza e della conoscenza della tecnologia ibrida, utilizzata su tutta la gamma Suzuki”.

In proposito la Casa giapponese tiene a ricordare che “su Swift Sport la presenza del sistema Suzuki Hybrid riduce i consumi e le emissioni nocive e rende più vivace l’erogazione”. Il motore elettrico da 13,6 cv eroga infatti la sua coppia in modo immediato a ogni intervento sull’acceleratore, dando un’eccezionale elasticità in ripresa. La funzione di boost di coppia aumenta il tiro ai bassi regimi ed esalta gli spunti, prima che il turbo fornisca la massima spinta. Se non bastasse, le auto destinate al talent di Battipaglia presentano carreggiate allargate e una specifica messa a punto dell’assetto, in modo da assicurare un comportamento sincero, in grado di aiutare soprattutto i meno esperti ad affinare la loro sensibilità, mentre i più smaliziati potranno sfruttare al meglio la precisione e gli elevati limiti di tenuta della macchina.

Dopo l’appuntamento in Campania la prossima tappa di ACI Rally Italia Talent 2021 è prevista in Lombardia, ma la data non è stata ancora fissata (dipende anche dall’evolversi della pandemia e dalle misure anti-Covid). Per tenersi informati si potrà consultare il sito https://www.rallyitaliatalent.it/, dove si trova anche il modulo per l’iscrizione online, e la pagina Facebook di Rally Italia Talent. Il costo dell’iscrizione è di 45 euro per i maggiorenni; minorenni e disabili sono ammessi gratuitamente.