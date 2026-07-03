Aci Sport, inizia il percorso di Mario Isola come D.G.: «Metterò le mie competenze al servizio della nostra Federazione»

È iniziata ufficialmente l'attività di Mario Isola in qualità di Direttore Generale di Aci Sport S.p.A., nella quale metterà la propria esperienza manageriale e la profonda conoscenza del motorsport al servizio della Federazione Sportiva Automobilistica nazionale. «Inizio questa nuova avventura con entusiasmo. Dopo i tanti anni di lavoro vissuti nel motorsport internazionale, sono felice di poter mettere le competenze maturate al servizio della nostra Federazione. L'Italia è un centro nevralgico del motorsport, lo sport automobilistico italiano gode di ottima salute e continueremo a lavorare come Automobile Club d'Italia per sostenerlo, ragionando anche nella sua valorizzazione all'estero. Con questo obiettivo, arrivare ai giovani è sicuramente uno dei temi centrali per garantire il miglior futuro possibile al nostro movimento sportivo» le prime dichiarazioni di Mario Isola.

L'ingresso di Mario Isola rappresenta un innesto cruciale per la Federazione sotto l'egida dell'Automobile Club d'Italia, con l'obiettivo strategico di rafforzare ulteriormente il ruolo della società a supporto della promozione, della comunicazione e della valorizzazione dell'automobilismo sportivo italiano a livello internazionale. Il manager milanese approda in questa nuova sfida dopo aver concluso il suo percorso professionale trentennale all'interno di Pirelli, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino a diventare Direttore della Divisione Motorsport del Gruppo. In questo ruolo ha guidato le attività sportive dell'azienda sui principali palcoscenici internazionali, compresi il Mondiale Rally e la Formula 1. La competenza di Mario Isola rappresenterà quindi un valore aggiunto per affrontare le sfide future del settore e temi attuali di particolare rilevanza, tra i quali la crescita dei giovani talenti e l'attenzione di Aci Sport riguardo alla sostenibilità, l'inclusione e l'ambiente.