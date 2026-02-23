ACI Team Italia 2026: presentata a Roma la Nazionale piloti, dalla Formula 2 ai rally passando per la Pikes Peak

Il nuovo che avanza e che tinge di azzurro il Motorsport mondiale. In occasione della celebrazione dei “Campioni dell’Automobilismo 2025”, sul palco dell’Auditorium Conciliazione è stata svelata la Nazionale Piloti ACI Team Italia 2026. Una sorta di passaggio di consegne tra la stagione appena conclusa e quella che sta per iniziare. Infatti la tradizionale premiazione dei campioni ha celebrato quelli che si candidano ad essere i portacolori tricolori del futuro. Sottolineando come il progetto federale, nel corso degli anni, è diventato uno dei pilastri strategici dell’Automobile Club d'Italia per la crescita dei giovani talenti.

Sul palco sono saliti i portacolori 2026 di ACI Team Italia, chiamati uno ad uno a rappresentare le diverse anime del programma: rally, pista e velocità in salita. Volti giovani, percorsi differenti, ma un comune denominatore: l’ambizione di misurarsi nei principali campionati internazionali con il sostegno diretto della Federazione. Tra i protagonisti troviamo: Roberto Daprà e Giovanni Trentin nel Mondiale Rally FIA WRC, Andrea Mabellini e Valentino Ledda nell’Europeo Rally FIA ERC, Sebastian Dallapiccola e Francesco Dei Ceci nel Junior ERC, Matteo Bernini impegnato nei campionati croato e romeno.

Passando alla pista, i nostri portacolori saranno Gabriele Minì in Formula 2, Matteo De Palo in Formula 3, Iacopo Martinese e Vittorio Orsini in Formula 4, e Simone Faggioli, già protagonista nella velocità in salita dopo il successo alla Pikes Peak. Questi piloti rappresentano l’essenza del progetto federale, che punta non solo alla competizione ma alla crescita tecnica e umana dei talenti tricolori nelle principali serie internazionali.

A ribadire la centralità del progetto è stato il Presidente ACI Geronimo La Russa, che rivolgendosi direttamente ai ragazzi ha dichiarato: «Tutti noi abbiamo tantissime aspettative e facciamo il tifo per voi. È il nostro team per il 2026. Oggi abbiamo celebrato la stagione 2025, ma formalmente ci avviamo alla nuova stagione e sono certo che darà grandi soddisfazioni. Sapete e continuate a credere che la Federazione sarà al vostro fianco. Il progetto ACI Team Italia è cresciuto negli anni e ha portato dei grandi risultati. Io sono felice di iniziare con voi. Sarà un 2026 fantastico».

Tra i protagonisti annunciati per il Mondiale Rally ci sono Daprà e Trentin, impegnati nel WRC2. Proprio quest’ultimo ha raccontato la propria crescita, iniziata fin da giovanissimo: «Magari mi sarei appassionato lo stesso, però vedere mio padre correre mi ha fatto amare questo sport fin da piccolo, dapprima osservandolo e poi iniziando a correre». Simbolo di una passione nata in famiglia e trasformata in professione grazie al sostegno dal programma federale.

Daprà, alla terza stagione nel campionato del mondo e alla sesta con ACI Team Italia, ha sottolineato la complessità del contesto iridato: «Il WRC2 è molto difficile perché è un campionato davvero competitivo con tanti piloti che hanno molti anni alle spalle, però siamo stati davvero contenti di aver visto miglioramenti soprattutto nelle ultime gare. Sarà un percorso ancora lungo, ma ne negli ultimi due anni i risultati sono arrivati. C’è la consapevolezza di ciò che stiamo facendo e l’aver ottenuto ottimi risultati nel 2025 ci rende orgogliosi, speriamo di poter ripeterci anche quest’anno».

Nel Campionato Europeo Rally, Mabellini sarà uno dei riferimenti del progetto, chiamato anche a rappresentare l’Italia con un marchio storico come Lancia: «Sicuramente sarà una grande sfida, l'accogliamo col massimo del sorriso e della possibilità che ci è stata data. Faremo del nostro meglio per portare in alto un pacchetto completamente italiano. Squadra italiana, team italiano, equipaggio italiano, quindi 100% di italianità. Faremo del nostro meglio e sicuramente andremo nella direzione giusta quest'anno».

Accanto a lui, nel percorso europeo, Dei Ceci ha evidenziato il valore della continuità nel progetto federale: «L'anno scorso è stato il primo anno nel Campionato Europeo Rally. Abbiamo cercato di assimilare tante esperienze per rifarlo quest'anno. Tengo a ringraziare ACI Sport e il progetto ACI Team Italia, di cui faccio parte da quattro anni. Fin da quando ho preso la patente sono entrato nello junior di Motorsport Italia, per ripagare tale fiducia cercherò di dare il 100% e di ottenere un bel risultato».

Dallapiccola, pronto all’esordio europeo dopo il titolo italiano Junior, ha raccontato il salto di categoria: «L’anno scorso ho vinto l'Italiano Junior, sempre con Motorsport Italia. È stato un anno molto combattuto che mi prepara adesso al 2026. È un salto importante perché dopo tre anni nell'italiano andare all'estero non è semplice, i fondi sono diversi. Anche la macchina sarà differente perché sono abituato a guidare la Clio Rally 5 e passerò alla Lancia Rally 4. È senz’altro particolarmente emozionante, correre con un marchio così blasonato è da brividi per tutti i piloti italiani. Non vedo l'ora di iniziare».

Ledda ha ribadito l’approccio totale richiesto da un programma come ACI Team Italia: «L'impegno da mettere sarà fondamentale, cercheremo di fare e dare il massimo anche al fianco del team. Voglio dedicarmi al massimo e a tutto tondo, non solamente come pilota ma anche come uomo squadra».

Bernini, impegnato in programmi internazionali tra Croazia e Finlandia, ha sottolineato l’importanza dell’esperienza: «Quest'anno prederemo parte anche al campionato finlandese per fare esperienza sulla terra veloce, non avendo la patente finora mi sono affidato ai miei ricognitori che mi hanno trasmesso tanta esperienza, oltre nell’aiutarmi con le note e la gestione delle gare».

Non solo rally. In pista, il pilota romano De Palo ha raccontato il passaggio in Formula 3: «Abbiamo iniziato l'anno scorso l’avventura con Trident in Formula Regional che proseguirà quest’anno in Formula 3. Purtroppo alla fine la vittoria è sfumata nell'ultima gara a Monza e non è andata come speravamo, però questo è il motorsport, alcune volte si vince e altre si perde. Non potevo avere una squadra migliore come Trident per iniziare questa avventura in Formula 3. Poi anche con l'appoggio di McLaren e ovviamente far parte dell'ACI Team Italia aiuterà molto».

Non presente alla serata, per prepararsi all’imminente stagione di Formula 2, Minì ha voluto salutare ugualmente il numeroso pubblico presente in sala. Al via del Formula 4 Italia, Martinese ha descritto il passaggio dal kart: «Fino all'anno scorso ho lottato nei kart, ora si passa alla Formula 4 che è completamente diversa. Ovviamente il primo anno non si hanno aspettative altissime però cerchiamo di portare a casa belle soddisfazioni».

A chiudere il quadro, la voce dell’esperienza in salita con Faggioli: «L'anno scorso è arrivata una vittoria incredibile alla Pikes Peak, fatta da un team privato e con enormi sacrifici. Abbiamo vinto l’iconica gara in salita del Colorado, in America. C'è un progetto di tornare e quindi mi piacerebbe portare con me i colori di ACI Sport per condividere con voi questa gara tanto incredibile quanto estrema».

L’insieme di questi interventi restituisce appieno lo spirito di ACI Team Italia. Un progetto che vuole unire lo l’orgoglio e l’identità nazionale senza trascurare la formazione. Non solo sostegno economico o tecnico, ma appartenenza, responsabilità e consapevolezza di rappresentare l’Italia in contesti di altissimo livello. Con il 2026 alle porte, la Nazionale Piloti ACI Team Italia si presenta così come una squadra compatta, determinata e sostenuta da una Federazione che ha scelto di investire sul loro talento.