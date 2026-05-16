Acosta con la Ktm in pole a Barcellona. In prima fila le Ducati di Monbidelli e Alex Marquez

Pedro Acosta (Ktm) ottiene la pole position a Barcellona e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi pomeriggio e nel Gran Premio di domani. Secondo Franco Morbidelli sulla Ducati del team Vr46, terzo Alex Marquez su Ducati del team Gresini. Caduta per il leader del mondiale Marco Bezzecchi, su Aprilia, che in griglia avrà la 12/a posizione. Per Pedro Acosta è la seconda pole position in carriera, dopo quella ottenuta a Motegi nel 2024. In seconda fila partiranno Raul Fernandez (Aprilia), Johann Zarco (Honda) e Fabio di Giannantonio (Ducati Vr 46), nono Jorge Martin su Aprilia. I piloti torneranno in pista alle ore 15 per la gara sprint.

Griglia di partenza della gara sprint e del Gran Premio di Catalogna, classe MotoGP: 1/a fila: Pedro Acosta (Spa/Ktm) Franco Morbidelli (Ita/Ducati-VR46) Alex Marquez (Spa/Ducati-Gresini); 2/a fila: Raul Fernandez (Spa/Aprilia-Trackhouse) Johann Zarco (Fra/Honda-Lcr) Fabio Di Giannantonio (Ita/Ducati-VR46); 3/a fila: Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) Brad Binder (Rsa/Ktm) Jorge Martin (Spa/Aprilia); 4/a fila: Joan Mir (Spa/Honda) Jack Miller (Aus/Yamaha-Pramac) Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia); 5/a fila: Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) Enea Bastianini (Ita/Ktm-Tech3) Fermin Aldeguer (Spa/Ducati-Gresini); 6/a fila: Luca Marini (Ita/Honda) Maverick Vinales (Spa/Ktm-Tech3) Ai Ogura (Jpn/Aprilia-Trackhouse); 7/a fila: Alex Rins (Spa/Yamaha) Diogo Moreira (Bra/Honda-Lcr) Augusto Fernandez (Spa/Yamaha); 8/a fila: Toprak Razgatlioglu (Tur/Yamaha-Pramac).