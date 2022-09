Acropolis Rally, monologo Hyundai allo stadio olimpico di Atene per la prima tappa. Nueville in testa

LAMIA – Thierry Neuville è andato al primo riposo in testa all'edizione 2022 dell'Acropolis Rally, decima e quart'ultima prova del mondiale di specialità. Con la Hyundai i20 N il belga non vince una gara iridata da quasi un anno e in questa stagione è salito solo due volte sul podio, una volte sulle nevi scandinave, in Svezia, e un'altra sull'asfalto slavo, in Croazia. Adesso ci riprova sullo sterrato greco.

Come (quasi) sempre lo stage inaugurale ha un valore poco più che simbolico. Un po' per i distacchi e un po' per la lunghezza della frazione: quella che si è corsa ad Atene, attorno allo stadio olimpico, è stata di meno di 2 chilometri su un totale di 303,3 da percorrere entro domenica. Alla scuderia coreana non capitava tuttavia da tempo di piazzare quattro macchine ai primi quattro posti.

In Grecia, alle tre impegnate nella classe regina, si è aggiunta anche quella di Teemu Suninen, iscritto nel Wrc2 con la stessa vettura, anche se non plug-in. Nella prova inaugurale addirittura 5 piloti del Wrc2 sono riusciti a inserirsi nella Top 10 molto provvisoria guidata da Neuville con un decimo di margine proprio su Suninen. Poi, a un secondo, c'è lo spagnolo Dani Sordo, alla sua terza apparizione iridata in questa stagione, e, attardato di un decimo, il più veloce dello shake down, ossia Ott Tänak, l'estone che occupa la piazza d'onore nella graduatoria del mondiale e il solo che potrebbe aritmeticamente ancora vincere un titolo che è virtualmente già assegnato.

Al quinto posto c'è il finnico del Wrc2 Emil Lindholm con la Skoda Fabia a 1,2'' da Neuville tallonato da Sébastien Loeb con la Ford Puma e dall'indiano Gill Gaurav, sempre con la Fabia con le insegne della Freccia Alata. Quindi il pretendente all'alloro mondiale Kalle Rovanperä con la prima della Toyota Gr Yaris, ottavo a un secondo e mezzo dal belga. Quindi, nono, l'estone del Wrc2 Georg Linnamäe (Volkswagen Polo Gti) e decimi a pari tempo a 1,8'' Esapekka Lappi (Toyota Gr Yaris) e Craig Breen (Ford Puma), oltre a Chris Ingram (Skoda Fabia Rally2). Da venerdì si fa sul serio con 108 chilometri suddivisi in 6 cronometrate, di cui solo una, la Loutraki da 17,95 km, da percorrere due volte.